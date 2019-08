Nesten ingen nordmenn lykkes: – Selv Sander Berge ville slitt

– Den Sørloth-overgangen var ganske brå. Han havnet i en sånn priskategori hvor vi tenkte at det var veldig mye penger, men for en Premier League-klubb er det ikke mer enn at de kan ta sjansen og gamble litt. De har råd til å prøve og feile, sier Thorsvedt.

– Det er rett og slett slik at nivået er veldig, veldig høyt og det er enormt små marginer som avgjør om du lykkes eller ei. For Sørloths vedkommende var det en ganske overraskende overgang, og det var ikke gitt at han skulle få den sjansen. Han hadde en del marginer imot i starten og måtte i tillegg spille kant og nærmest venstreback i enkelte kamper. Til syvende og sist må vi også være så ærlige og stille spørsmål om hvorvidt han er god nok. Han er en veldig god spiller, og virker som en veldig fin fyr, men det kreves mye for å spille spiss i Premier League. Kanskje mer enn vi aner.

Få med deg alle overgangene til og fra Premier League i vårt overgangssenter!

Thorstvedt tror likevel ikke at verken Sørloth eller «Moi» angrer på at de grep muligheten da den bød seg.

– Dessverre for Elyounoussi er det mye lettere for en ny manager som Hasenhüttl å tenke alternativer og hente spillere han allerede kjenner til og stoler på enn å la «Moi» få sjansen. Uansett hva som skjer så tror jeg ikke de to angrer på at de har prøvd seg. De har spilt i Premier League, og det er mer enn hva mange andre kan påberope seg. Det er surt hvis det ikke blir noe mer for dem, fordi de føler nok at de har mer inne. Men det er knalltøff konkurranse. Nivået er skyhøyt. Det er drit vanskelig, rett og slett.

Tror selv Sander Berge ville slitt

Thorstvedt mener Joshua King passer perfekt i Bournemouth – og at det er en stor del av grunnen for hans suksess.

FORTSATT I BELGIA: Sander Berge er fortsatt Genk-spiller. Her i aksjon mot Kortrijk i den belgiske serieåpningen. Foto: VINCENT VAN DOORNICK

– Selv for en spiller som Sander Berge tror jeg det kunne blitt vanskelig å spille seg rett inn på et Premier League-lag. Han takket visstnok nei til Sheffield United, selv om det ville vært lettere å komme seg inn på et nyopprykket lag. Men skal du lykkes, så handler det veldig mye om å finne riktig klubb. Slik som med Joshua King og Bournemouth. King passer perfekt i Bournemouth. Jeg tror han har funnet sin rolle i det laget, og er usikker på om han har det som skal til for å lykkes i en absolutt toppklubb. Eddie Howes filosofi får det beste ut av King, slik jeg ser det.

Joshua King selv er stolt over at han for øyeblikket er unntaket som bekrefter regelen når det gjelder norske spillere i Premier League.

– Helt ærlig, hvis jeg ser tilbake så er jeg litt stolt. Jeg er bare en liten gutt fra Romsås som nå har blitt fast inventar i Premier League. Det er mange som har prøvd å komme seg til Premier League, og det er mange nordmenn som ikke har klart det. Det er ikke noe «stab» til dem eller noe, men jeg er stolt over det jeg har oppnådd. Jeg har alltid hatt en mor og en far som har støttet meg, så har jeg hatt hardt arbeid og mentaliteten. Jeg vet hvorfor jeg er her og hvorfor ting går så bra, sa King til TV 2 for drøyt en uke siden.

To nyopprykkede nordmenn

Men det er likevel ikke bekmørkt. Årets sesong kan by på to nye nordmenn: nemlig Alexander Tettey og Ørjan Nyland. Tettey tar fatt på sin fjerde sesong i den engelske toppdivisjonen med sitt Norwich. Og selv om han har fylt 33 år, er den tidligere Rosenborg-spilleren en viktig spiller for laget, sier manager Daniel Farke.

– Alex er definitivt en av våre ledere. Det var ingen tilfeldighet at han ganske ofte var kaptein forrige sesong. Han er en av de mest erfarne, og har alltid en god innstilling. Han leder de unge ute på banen, og til og med utenfor banen når han er skadet eller utilgjengelig. Vi er utrolig glade for at vi har ham, sier Farke til TV 2.

Mindre sannsynlig er det at Ørjan Nyland skal få mye spilletid for Aston Villa. 28-åringen startet forrige sesong som førstekeeper for Villa, men røk akillessen ved nyttårsskiftet. I sommer hentet Birmingham-klubben Tom Heaton fra Burnley, og dermed virker veien inn på førelaget svært lang for Nyland, som i tillegg må konkurrere mot Jed Steer og Lovre Kalinić.

PS: I tillegg de nevnte i saken spiller også en rekke unge norske talenter på akademi- og ungdomslag tilknyttet Premier League-lag: John Kitolano (23), Wolverhampton; Isak Solberg (16), Tottenham; Kornelius Normann Hansen (18), Southampton; Oscar Bobb (16), Manchester City; Colin Rösler (19), Manchester City; Einar Iversen (18), Everton.