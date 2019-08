Merseyside-klubben bekrefter overgangen på sine nettsider mandag, samme dag som Simon Mignolets overgang til belgiske Club Brugge ble bekreftet.

Adrián har vært klubbløs siden kontrakten med West Ham gikk ut 1. juli, og kommer dermed gratis.

Ifølge The Times har spanjolen skrevet under på en toårskontrakt med opsjon på ytterligere ett år.

– Jeg er veldig ambisiøs. Jeg kommer her for å prøve å vinne alt, og skal prøve å pushe Ali (Alisson, journ. anm) fra første minutt for å gjøre oss bedre, sier Adrián til Liverpools nettsider.

Målvakten ble hentet fra Real Betis i 2013, og har stort sett vært West Hams førstekeeper. Han havnet imidlertid i kulden da polske Lukasz Fabianski ble hentet foran forrige sesong.

Saken oppdateres!