– Han elsket å se på deg og late som han skjøt deg

I helgen ble USA på nytt rammet av to store masseskytinger. Først ble 20 personer skutt og drept på et kjøpesenter i El Paso, Texas.

Kun få timer senere ble ni personer skutt og drept utenfor Ned Peppers bar i Ohio. Totalt er minst 53 andre skadet etter de to episodene.

Nå melder CNN og flere andre amerikanske medier at Connor Betts, 24-åringen bak Ohio-skytingen, skal ha hatt en drapsliste da han gikk på videregående.

CNN har snakket med fire tidligere elever ved Bellbrook High School, som alle sier at de stod på lista hans.

Lista skal ha vært delt i to deler: En drapsliste for gutter, og en voldtektsliste for jenter.

– Mørk og depressiv

Én av disse er Spencer Brickler. Da han gikk på skole med Betts, ble han kontaktet av en rådgiver ved skolen. Da ble han fortalt at både han og søsteren hans stod på lista til 24-åringen. Brickler forteller også at han så Betts bli pågrepet av politiet på skolebussen da etterforskningen pågikk.

Dette skjedde under hans første år ved Bellbrook, tilbake i 2012. Betts gikk på trinnet over ham.

– Han var ganske mørk og depressiv på videregående, forteller Brickler om Betts.

Brickler aner ikke hva verken han eller søsteren hadde gjort for å havne på lista hans. Overfor CNN bekrefter skolen at Betts var elev hos dem, men ønsker ikke å kommentere saken ytterligere.

Oppdagelsen av drapslisten skal ha vekket frykt blant skolens elever, og nærmere en tredjedel skal ha droppet å møte opp fordi de var redde.

Det er uklart hva som ble resultatet av etterforskningen, men ifølge Dayton-politisjef Richard Biehl var det ingenting på rullebladet hans som etter dagens reglement kunne hindret ham i anskaffe den typen våpen han brukte under lørdagens masseskyting.

Betts skal ha brukt en .223-kaliber rifle med ekstra høyhastighets-magasin.

– Jeg var nummer én

Brickler er ikke den eneste som hevder at Betts hadde en slik liste; flere andre tidligere elever ved Bellbrook sier det samme.

En annen tidligere medelev som ikke ønsker å bli navngitt, ble også kalt inn på kontoret til en rådgiver ved skolen. Der ble han fortalt at ikke bare stod han på lista til Betts, han skal også ha vært nummer én.

En tredje jente som gikk på skolen sier at Betts fortalte en annen jente i klassen om lista. Hun skal deretter ha varslet moren sin, som kontaktet politiet. Det førte til at politiet dro til skolen og avhørte elevene som angivelig stod på lista.

– Det satte meg helt ut. Jeg startet å få panikkanfall mens jeg var på skolen, forteller jenta.