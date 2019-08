Lampard «elsket» å se Solskjærs suksess

Se Manchester United - Chelsea på TV 2 Sport Premium og TV 2 Sumo søndag. Sendestart 17.00. Avspark 17.30.

To klubber som har underprestert i ligaen de siste årene. Og to klubber som har tidligere helter som managere. Likhetene er flere mellom Manchester United og Chelsea foran årets Premier League-sesong.

Søndag barker klubbene sammen på Old Trafford – og i inngangen til den kampen sitter navnet til Ole Gunnar Solskjær friskt i minnet på Chelsea-manager Frank Lampard.

– Jeg elsket å se oppturen Solskjær hadde da han fikk jobben. Jeg så en mann som elsket klubben sin som fikk sjansen. Nå har jeg sjansen til å starte på samme måte, og for meg er det likt: Jeg ønsker å gi denne klubben suksess. Jeg vet at Manchester City og Liverpool satte nye standarder i fjor. Så det blir en utfordring for både oss og United å knappe inn på det forspranget, men både Manchester United og Chelsea er klubber som vil vinne, sier Frank Lampard til TV 2

Oppgjøret søndag blir hans ilddåp som Chelsea-manager. Bortekamp på Old Trafford blir en massiv start for 41-åringen.

– Det blir en stor test, men jeg har stor tro på denne troppen. Vi har jobbet hardt i forberedelsene. Så må vi reise dit med en idé og en tro på at vi skal vinne, sier Lampard.

– Hva er nøkkelen for å reise fra Old Trafford med tre poeng?

– United er et godt lag, så du må ha personlighet. Old Trafford er et teater. Du må ha troa på deg selv, sier Chelsea-manageren.

OFFENSIV: Tross utfordringer som kjøpenekt og salget av Eden Hazard, virket Frank Lampard svært offensiv på Chelseas vegne i møte med TV 2. Foto: Olof Andersson

Mener kollektivet blir nøkkelen

Mye er nytt i Chelsea-leiren foran årets sesong. Lampard er ny manager. Eden Hazard er borte. Det samme er spissene Gonzalo Higuain og Álvaro Morata. På toppen av det har ikke Chelsea lov å hente spillere.

Men på tross av at spesielt Eden Hazard er historie i Chelsea, virker det som om det er en snev av optimisme rundt klubben likevel.

– Dette blir en ny sesong og et nytt kapittel. Det er umulig å erstatte Eden direkte, så alle sammen må steppe opp siden vi vet hvor viktig han var. Men samtidig så vet jeg at vi har talentet og kapasiteten som skal til i denne gruppen her. Vi har en bra tropp og nå handler det om å vise det, sier kaptein Cesar Azpilicueta.

Trolig blir årets Chelsea-utgave litt yngre enn den normalt sett ville bli. En det stilles store forventinger til, er for eksempel Mason Mount. 20-åringen var i fjor utleid til Derby der han faktisk spilte under Frank Lampard.