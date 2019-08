Evelina (27) tar aldri fly: – Man bør skamme seg

Svenske Evelina Utterdahl har besøkt 75 land, men i januar 2018 kuttet hun flyreisene.

Med over 52.000 følgere på Instagram forsøker hun å nå ut med budskapet sitt om klimavennlig reising.

– Man bør skamme seg, hvis man reiser hemningsløst rundt i dag, sier hun til God sommer Norge.

Å fly er ikke det samme som å reise. Man kan reise uten å fly, og fly uten å reise, mener hun. For henne var valget enkelt: miljøet påvirker alle, og Evelina nekter å la sitt liv, sin hobby og jobb påvirke andres liv.

– Hva inspirerer deg i kampen for å fly mindre?

– At færre mennesker skal dø, og flykte. I 2015 var det ca 1 million klimaflyktninger og om 30 år spås det å være minst 200 millioner klimaflyktninger.

Kvinner som hviler på stranden på Hormuz øya i Iran Foto: Evelina Utterdahl

Hun legger også til at vi har det bra i Norden nå, men uttrykker stor bekymring for fremtiden.

– Det blir krig, og vi vil ikke kunne dyrke mat i jorda om 60 år.

Fra Gøteborg til Teheran med tog

Evelina la i vår ut på en reise fra Gøteborg til Iran med tog. En reise hvor hun tilbakela drøye 100 transporttimer med tog og buss, en strekning som kunne tatt 7 timer med fly. Hun husker bussturen fra Istanbul til Teheran ekstra godt. Strekket tok 40 timer, og bussen var uten toalett.

– Det er ikke for hvem som helst, jeg er fortsatt frisk og rask så valget er enkelt. Vi må handle nå.

– De fleste vet ikke hvor dårlig tid vi har, sier hun.

Evelina understreker at nøkkelen til å løse problemet er kunnskap, og her må det tas grep både hos forbrukerne og politikerne. Alle gamechangere begynner med små grupper, vanlige mennesker som setter press.

Flyskam

Flyskam har det siste året blitt hyppig fremhevet for å sette fokus på nettopp dette med å begrense flyreiser. På spørsmål om man bør kjenne på flyskam svarer Evelina at hun er opptatt av at man ikke skal legge skam på andre for det de velger å gjøre, men at om man kjenner på det selv.

– Jeg tror at de som ikke kjenner flyskam de vet ikke hvor ille situasjonen er, de vet ikke hvor dårlig tid vi har.

Hva skal til for at du setter deg i et fly?

– Hvis jeg er på andre siden av jorden og et familiemedlem døde. Hun forteller at hun allerede har takket nei til jobber fordi det innebærer å fly.

Alles ansvar

Hun understreker at alle har et ansvar. Både individuelt og fra myndighetenes side, og at det handler om å gi folk kunnskap.