Stakkars Tybring-Gjedde

Stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde (Frp) er forbannet over at det rødgrønne byrådet i Oslo fjerner parkeringsplasser utenfor leiligheten hans i Gyldenløves gate på Frogner i Oslo. Det er forståelig. Alle som har hatt tilgang til gratis offentlige parkeringsplasser mister et gode hvis de erstattes med sykkelveier eller betalingsparkering.

Jeg har selv opplevd at samtlige parkeringsplasser utenfor barnehagen til sønnen min forsvant over natten og ble erstattet at rødmalte sykkelveier. To ganger har jeg plukket den gule parkeringsboten vekk fra frontruta. Det er ergerlig.

Frp sliter med oppslutningen før kommunevalget om noen uker, særlig i store byer som Bergen og Oslo. Frps sentralstyremedlem mener å ha funnet formelen for å snu utviklingen. Han vil ikke bare stanse fjerning av p-plassser, han vil syklistene til livs. De som sykler er nemlig den nye overklassen. Eliten. Intet mindre.

«Elite» er blitt det nye skjellsordet. De som kjører elbil er elitister. De som drikker kaffe latte er elitister. De som sykler til jobben er elitister. De som jobber som byråkrater er definitivt elitister. Egentlig er vel alle som ikke kjører bensin- eller dieselbil en gjeng med elitister. Sleng gjerne ordet «virkelighetsfjern» foran.

Det kan virke som om oppskriften på politisk suksess i Norge er å stemple motstanderne dine som eliten, enten du er Senterpartiet som hamrer løs mot Oslo-eliten, Rødt og SV som kritiserer den økonomiske eliten eller Frp som nå antyder at de som sykler er en del av eliten.

Hvorfor? Jo, ifølge Tybring-Gjedde, fordi det faktisk er «veldig få mennesker som kan sykle til jobben, og da kommer det enda en dimensjon til som gjør at det blir helt meningsløst, og det er at du må ha dusj på jobben».

Javel...?

Og da er de ifølge Tybring-Gjedde «sannsynligvis offentlige byråkrater». De har nemlig dusjer i departementene, kan han informere oss om. Ergo er de fleste som sykler til jobb i Oslo offentlige byråkrater.

Ja, ja. Det er vel en og annen dusj i de utallige kontorbyggene til private selskaper i Oslo sentrum, også.