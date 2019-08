At Lamborghini bygger noen av de mest spektakulære bilene i verden, er det ingen tvil om. Her er det snakk om italiensk håndverk, ingeniørkunst og ikke minst store doser lidenskap.

Tidligere i år avduket Lamborghini helt nye Huracan EVO – bilen som er en videreutvikling av suksessmodellen Huracan.

Som en del av promoteringen av den nye modellen, reiser et eksklusivt følge fra Lamborghini på jakt etter de vakreste og mest spektakulære stedene i verden.

Flørter med Norge

Nå har italienerne nylig vært innom Nord-Norge og Lofoten, som de selv kårer til et av de vakreste stedene i verden!

Med på tur er hele seks rykende ferske eksemplarer av Huracan EVO. Her har Lamborghini sikret seg et knippe svært eksotiske bilder og video – som en hel verden følger med på gjennom «Lamborghini Avventura 2019».

Øverst i saken kan du se Lamborghini sin lille sommerflørt med Norge. Snakk om fantastisk reklame for landet vårt!

Det er forresten ikke første gang superbilprodusenten besøker oss på berget. Det gjorde de også i fjor, med nye Huracan Performante.

– Det er skikkelig morsomt at Lamborghini velger å komme hit. Norsk natur står høyt oppe hos mange bilprodusenter i verden. Vi opplever stadig at flere ønsker å komme til Norge for å kjøre bil, forteller Olav Medhus hos den eksklusive bilforhandleren Autoxo.

Det får ikke blitt så mye vakrere eller mer eksklusivt enn dette. Alle foto: Lamborghini

Lamborghini på Vestlandet: Noe av det råeste på norske veier - noensinne

Bare uker unna

Medhus har i flere år solgt nye superbiler til det norske markedet, deriblant Lamborghini. Han tror allerede det blir et par salg av nye EVO i år.

Sammenlignet med Huracan Performante, blir EVO-utgaven noe nedtonet i designet.

­– Vi har ikke fått noen konkrete bestillinger på akkurat denne modellen ennå, men vi opplever generelt god interesse for Huracan i Norge. Dessuten er det flere som ønsker å se nærmere på bilen når den kommer hit om kun kort tid.

– Hvilket tidsrom snakker vi da?

– I løpet av august, bekrefter Medhus til Broom.

Her er verdens dyreste bil på Norges-besøk

Startpris på 3,1 millioner

I Norge får nye Huracan EVO en startpris på litt over 3,1 millioner kroner. Men skal du ha «nødvendig» utstyr, nærmer bilen seg nesten fire…

Det første eksemplaret, som foreløpig blir å finne som demobil hos Autoxo på Høvik, får en prislapp på drøyt 3,8 millioner kroner.

– Det blir en godt spekket bil, med den nye og råtøffe rød/orange-fargen. Lakken alene koster 150.000 kroner, sier Olav – som allerede har testet nykommeren på bane:

– Vi fikk prøve den gamle mot den nye, og det merkes at det er ny bil. I tillegg til firehjulsstyring, kan man nå justere kraftfordelingen manuelt. Bilen er altså mer fleksibel i forhold til oppsett, og mye mer leken, hvis du ønsker det.

Turen startet i Harstad og endte i området ved Henningsvær. Som følgebil tok Lamborghini selvfølgelig med seg Urus.

Dette er nye Huracan EVO

V10 og 640 hk

Nye Huracan EVO beholder selvsagt den uslåelige, selvpustende V10-motoren på 5,2 liter. Her er det ikke snakk om et snev av elektrisk drift, utenom å drifte skjermene i bilen og kanskje startmotoren…

I likhet med Performante-utgaven, yter beistet 640 hk ved 8.000 omdreininger og 600 Nm.

Det sørger for at 0-100 km/t er i boks på bare 2,9 sekunder! Lamborghini lover dessuten at toppfarten skal passere 325 km/t.

– Bilen er giftig rask, og vi gleder oss til å se den på norsk asfalt, avslutter Olav Medhus.

Se alle bildene fra Lamborghini sitt Norgesbesøk her. Video ser du øverst i saken.

^

Topp 5: De dårligste bilene Jeremy Clarkson testet i 2018

Se video: Dette er altså ikke første gang Lamborghini har vært i Norge og filmet: