King om storklubb-drømmen: – Jeg vet at det er fullt mulig

Han har opplevd mer enn de fleste norske fotballspillere tør å drømme om, Joshua King, men Bournemouth-profilen er ikke av typen som sier seg mett eller fornøyd med det han har oppnådd hittil.

Nå har nordmannen et nytt mål han håper å realisere før skoene parkeres.

– Jeg har en drøm om å spille Champions League for en storklubb en dag. Jeg vet at det er fullt mulig, sier Joshua King til TV 2.

Han er blitt 27 år gammel. Den perfekte alder som fotballspiller, ifølge seg selv.

– Det er nå «primen» kommer, 2020. Det er de neste tre årene jeg skal være på mitt beste, sier King.

Offensiv på egne vegne

Derfor er det en offensiv Joshua King som forbereder seg til Premier League-sesongen 2019/2020. Han har skaffet seg tonnevis av erfaring fra den engelske ligaen, han vet hvordan han banker inn mål – og totalt sett mener han at han er bedre forberedt for hva som venter ham enn noen gang tidligere.

Med andre ord burde alt ligge til rette for at King denne sesongen kan vise at han har nivået som skal til for å virkelig prestere i topp, topp internasjonal klasse.

– Det er fullt mulig at den sesongen her kan bli en døråpner, svarer King bekreftende på TV 2s antydninger.

– Jeg vil anta at du mener du er god nok til det?

– På mine gode dager, så mener jeg at jeg er god nok. Men jeg synes ikke at jeg har vist stabilitet nok over tid. Derfor blir det viktig å vise at jeg kan være konsistent og levere på et jevnt nivå over tid, sier King.

Han har tidligere snakket om hvordan han han planlegger å ta grep for å levere på et høyere snittnivå.

King mener erfaringen, og det at han kjenner sin egen kropp bedre, skal hjelpe han på vei.

United-mentaliteten driver ham

Og dessuten har Joshua King alltid hatt mentaliteten om å jakte det neste. King er ikke fornøyd med å være nest best. Han vil bli best.

King – som bare var 16 år gammel da han gikk til Manchester United – mener han nærmest har fått mentaliteten om å ville spille for en storklubb inn med morsmelka.

– Jeg har alltid lyst å vise meg fram. Jeg føler meg i veldig fin form, er mer moden og har fire sesonger i kroppen på et veldig høyt nivå i en kraftig liga. Selvfølgelig drømmer jeg om å spille for en storklubb. Den identiteten fikk jeg gravd inn i hodet mitt da jeg spilte for United, som på den tiden var den største klubben i verden i lag med Real Madrid og Barcelona. Det er i mitt DNA allerede, jeg har den mentaliteten. Så drømmen min er å komme til en Champions League-klubb, sier King.