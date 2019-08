aProgramleder Vår Staude (53) har på ingen måte ligget på latsiden i sommer. Forrige uke fullførte hun ekspedisjonen «Seven summits», som er å bestige Norges syv høyeste fjell på én uke.

Den sporty Vår gjorde det hele med sin egen vri, og besteg ni topper på kun fem dager.

– Det har vært helt rått. Det har vært utrolig fint, og kjempehardt. Det har vært innmari lange dager. Hver tur har vart mellom 12 og 16 timer. Vi har gått ekstremt mye hver dag, så det har vært utrolig mye opp og ned, sier Vår til «God sommer Norge».

Hardkjøret har satt sitt tydelige preg på kroppen.

FJELLGEIT: Vår bobler over av tur-glede på en av de ni fjelltoppene hun besteg på kun fem dager. Foto: Privat.

Mishandlet

– Jeg merker at jeg er veldig mørbanket nå. Det er ingen jåle-tur. Du må leve med en god del vondter. Du har vondt i ryggen, vondt i knærne, vondt i ankelen, vondt i alle tærne og under foten, litt vondt i nakken etter tung sekk. Veldig vondt i hendene med såre fingertupper etter klatringen. Sår og blåmerker overalt. Det tyter litt verk ut av tåneglene. Jeg er rett og slett litt mishandlet, men det er digg også. Det finnes ikke noe bedre.

– Du biter det i deg, og så tar du heller og slikker dine sår og steller litt med deg selv når du kommer hjem, sier 53-åringen.

TV 2-programlederen har reist i et følge på fem, og bobler over av mestringsfølelse når «God sommer Norge» snakker med henne på vei hjem fra fjellheimen.

Ikke for alle

– Det har vært et helt uforglemmelig eventyr som jeg unner alle å oppleve. Men det er ikke for alle. Du må virkelig være motivert for denne turen, siden det er så mange topper på en gang. Det er en ekspedisjon. Du går og bærer alt i sekken. Du går fra sted til sted, og delvis bodde vi også ute. Du må like å gå med tung sekk, men det gjør jeg så det går bra.

Forrige ukene kunne TV-seerne følge Vår direkte fra fjellturen i «God sommer Norge», og nå håper hun flere blir inspirert til å reise til den norske fjellheimen.

UNDER ÅPEN HIMMEL: Vår Staude og venninnen Elisa Røtterud sov under åpen himmel på 2250 meters høyde. Foto: Privat.

– Noe av det jeg ønsket å gjøre er å prøve å inspirere til at folk ser at dette er rett utenfor døra for de fleste av oss. Det er bare en liten biltur så er du oppe i verdens vakreste natur. Mange flere burde vite hvor utrolig vakkert det er i landet vårt, og hvor tilgjengelig naturen er for oss.

Perfekte værforhold

Vår og hennes turfølge var heldige med været, og fikk vindstille dager med gode sommertemperaturer og perfekte forhold.

– Det aller største høydepunktet var da vi overnattet på 2250 meter oppe på Styggedalsryggen. Etter å ha gått 15-16 timer på tur og så bare ruller du ut et liggeunderlag oppe på en fjellrygg, og så ser du solen gå ned klokken 23.30. Så ligger du i soveposen i ned mot 0 grader om natten med topplue, ull-stillongs, dunjakke og ser ut over dette fantastiske fjellpartiet. Det er så fantastisk at du vil nesten ikke sove – og dette er gratis, sier hun entusiastisk.

MØRBANKET: Vårs føtter og kropp er tydelig preget av hardkjøret i fjellheimen. Foto: Privat.

Bobler over

Etter syv dager i fjellene, er en sliten Vår klar for å komme hjem til familien for noen roligere dager.

– Nå er det hjem og klemme på hele gjengen i tur og orden. Det er mann og barn og to hunder som har klart seg veldig bra uten meg. Det blir veldig hyggelig å komme hjem. Jeg bobler over av tur-entusiasme, så de må bare leve med at jeg skal vise bilder og snakke om dette dag og natt, ler Vår.