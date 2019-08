Mannen ble pågrepet søndag ettermiddag etter selv å ha ringt politiet.

Han er siktet for grov kroppsskade mot to familiemedlemmer – begge i 70-årene. De ivaretas begge av helsevesenet, og for kvinnen beskrives tilstanden som kritisk.

I en pressemelding mandag skriver politiet at de har tatt flere avhør i saken, og at etterforskningen fortsetter utover dagen.

Venter på erklæring

Den voldssiktede mannen ble avhørt søndag, og politiet fortsetter å avhøre ham mandag.

Hans forsvarer, advokat Torgeir Langva, vil overfor TV 2 ikke svare på om klienten erkjenner straffskyld.

Han bekrefter at det er ventet en såkalt primærerklæring i løpet av formiddagen. Den vil si noe om siktedes psykiske tilstand.

Langva ønsker ikke å svare på om siktede har vært involvert i psykiatrien tidligere.

– Jeg ønsker ikke å kommentere saken ytterligere før vi er ferdige med avhøret, sier han til TV 2.

Undersøker åsteder

Politiet har varslet en pressekonferanse klokken 13.00 mandag.

Mens den kritisk skadde kvinnen får behandling på St. Olavs hospital i Trondheim, befinner den skadde mannen seg på Ålesund sykehus med lettere skader.

Siktede ble pågrepet på en gangvei omkring to kilometer fra åstedet.

Kriminalteknikere fra Ålesund og Molde har siden søndag ettermiddag gjort undersøkelser i boligen der voldshendelsen fant sted. Siktede bodde ikke selv i boligen.