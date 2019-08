Livet raknet da Cathrine (49) fikk ALS – så oppfylte venninnen hennes gamle drøm

– Da jeg humpet meg inn sa jeg til flyvertinnen at hun ikke skulle tenke på meg, det var verre med henne som kom bak meg.

– Dette gjør jeg bare av kjærlighet til deg, sa Ulla.

Beist av en rullestol

Med et beist av en rullestol fra Hjelpemiddelsentralen, som så vidt hang sammen, bakset de to vennene seg fram i New Yorks gater. Til Broadway og Central Park.

De koste seg med god mat og vin. Og oppdaget hvor forskjellige de var når det kom til shopping. «Oi, se på den, da», sa Cathrine da de trillet forbi en lekker kjole i et utstillingsvindu. «Ja, se på den, du», sa Ulla – og trillet videre.

Cathrine ler.

JOBBET I HELSEVESENET: Cathrine har bakgrunn som sosionom og jobbet som teamleder innen rusomsorg. Foto: Privat.

– Da jeg endelig kom meg i en butikk, var det nesten så jeg rev klærne av fra stativene.

Gråt og gråt

Det var på vei over Brooklyn Bridge de fikk se henne. Idet skydekket letnet litt opp: Frihetsgudinnen kneisende i det fjerne.

Cathrine klarer å reise seg opp fra rullestolen, lener seg mot rekkverket og lar det stå til.

– Jeg hulket så fælt. Jeg gråt og gråt. Folk måtte tro jeg var gal.

– Men for meg var frihetsgudinnen symbolet på at vi var i New York. Jeg gråt av takknemlighet over at vi klarte å komme oss dit. Det hadde jeg ikke trodd.

– Jeg fikk en slags ro i kroppen etterpå. Nå var det ikke lenger noen store ting jeg måtte få gjort.

Har satt sorgen på vent

For Ulla har det vært kjempetøft å være vennen til en som snart skal dø, men hun har tatt et valg.

– Jeg er veldig klar på at min sorg må komme senere. Det er ikke jeg som lever med dødsdommen nå – jeg har henne her og nå.

At turen til New York trolig ble deres siste reise sammen, la ingen demper på humøret.

– Jeg tror jeg distanserte meg fra det. Det var viktig å gjøre det nå før disse tapene kommer. Cathrine sier selv at det ikke er døden hun frykter, men alle disse tapene av selvstendighet på veien dit. Det er tøft å ta innover seg. Det skjer så sakte også.

Engel på jord

For Cathrine betyr vennskapet med Ulla alt.

– Ulla er den eneste jeg orker å snakke med uansett hvor sliten hun er. Hun har en ro over seg. Hun har jobbet som jordmor og på akuttmottak - hun er en type som må holde roen. Jeg har aldri sett henne miste fatningen. Hun har et fantastisk godt hjerte. Jeg pleier å si at om det finnes engler på vår jord, så er det Ulla.

Det var ikke gitt at de to skulle bli bestevenner. Ulla var tidligere blitzer, var en opprørsk type med tatoveringer. Cathrine elsket alt som glitret, protesterte sjelden mot noe som helst. Men da Cathrine fikk ALS-diagnosen, var det Ulla hun ringte til og brølte på telefonen. Det var de to som dro til New York sammen og gråt da de så frihetsgudinnen.

– Det er en ting jeg prøver å lære sønnen min, sier Cathrine.

– Vær åpen for alle type mennesker. Du vet aldri hvor du finner en venn.

