I sommer har Ingrid lagt ut kondomer til unge i skogen: – Bygdene har en utfordring

I sommer har Ingrid Bjønnes (33), helsesykepleier i Bykle kommune, kommet med en genial idé for å dele ut kondomer.

Bjønnes har jobbet som helsesykepleier, det som tidligere het helsesøster, i fem år.

Da hun kom tilbake fra ferie hadde små og store benyttet seg av tilbudet. Over 200 kondomer var blitt gitt ut til de som trengte det.

Helsesykepleieren forteller om en kondomutfordring i bygdene. I Bykle kommune bor det 900 personer hvor det finnes kun to butikker med kondomer.

– Om man bor i en større by er det lettere å være anonym. Her i vår bygd er det to butikker. Skal man kjøpe kondomer på butikken her, kan det være en barrière. Jeg blir selv flau over å kjøpe kondomer på butikken, og tror ikke jeg hadde kjøpt det selv, selv om jeg er voksen, forteller Bjønnes.

Det var NRK som omtalte prosjektet til Bjønnes først.

– Først og fremst så er det veldig viktig med kondom. Vi ser oppblomstring av kjønnssykdommer i Norge. Mange tror det er veldig tilgjengelig med gratis kondomer, men det kan faktisk være vanskelig i bygda, sier Bjønnes.

Diskré gjemmesteder

Etter den første snapchat-storyen har antall følgere på Snapchat økt.

– Det har veldig spennende å starte med prosjektet. Jeg har lagt ut fem snaps i sommeren med et lite hint om hvor de kan plukke opp kondomer i skjul. Etter første uke fikk jeg plutselig mange følgere, forteller Bjønnes.

Bjønnes mener prosjektet har fungert helt perfekt.

– Jeg tror ikke det er bare små barn som syntes det er gøy å blåse de opp til ballonger. Jeg sitter igjen med et inntrykk over at det er seksuelle aktive ungdommer over 16 år, og yngre voksne, noe som er målgruppen, sier Bjønnes.

Hylles av fagmiljøet

Helsesykepleieren får full støtte av lederen i Landsgruppen av helsesykepleiere (NSF).

– Hun har vært modig og ikke redd for å prøve noe nytt. Det er bra for å utvikle faget. Vi trenger ulike typer helsesykepleiere for å nå frem til alle ulike ungdom. Slike stunts er et supplement til det ordinære tilbudet som er det aller viktigste. Helsestasjon for ungdom og skolehelsetjenesten må være godt bemannet slik at det er lett å stikke innom for en prat om for eksempel sex, sier Kristin Sofie Waldum-Grevbo, leder i Landsgruppen av helsesykepleiere NSF

Hovedpersonen selv håper flere henger seg på.

– Jeg har fått mange henvendelser fra andre sykepleiere som syntes det er veldig gøy. Det er en litt annerledes måte gjøre ting på. Om det sprer seg til andre helsesykepleiere rundt, er det veldig gøy, forteller Bjønnes.