I år er det 10 år siden Audi lanserte tredje generasjon av flaggskipet sitt A8. Det var et viktig skifte for direktørbilen.

Ikke bare ble designet langt mer moderne, men bilen ble bygget på en helt ny og lettere plattform. Tilbake i 2009 var A8 faktisk en av de letteste luksusbilene på markedet med firehjulstrekk.

Under panseret har Audi vært rause med valgmulighetene. Her får du alt fra en 3-liters dieselmotor på 250 hk – til topputgaven med W12-motor og 500 hk.

270.000 kroner

Kjøpte du ny A8 i Norge da tredje generasjon var fersk for ti år siden, var det slett ikke uvanlig å bla opp mellom 1,5 til 2 millioner kroner for et eksemplar, litt avhengig av motor og utstyrsnivå.

Nå ligger de rimeligste utgavene til salgs på bruktmarkedet til rundt 270.000 kroner. Det bekrefter nok en gang hvor usunt det kan være å kjøpe nybil – i alle fall for lommeboken.

På de rimeligste utgavene må du regne med en bil som har gått rundt 200.000 kilometer, og gjerne med minste dieselalternativ.

Interiøret i tredje generasjon A8 holder fremdeles en høy standard. Sammenlignet med dagens versjon, blir det derimot mange knapper å holde styr på.

Råsterk

Øker du budsjettet noe, finnes det virkelig mange godbiter å velge i. Blant annet eksemplaret vi har funnet nå.

Dette er en 2010-modell A8 med den råsterke V8-dieselmotoren på 4,2 liter. Originalt yter den 350 hk og 800 Nm. Det er nok til at bilen, som veier rett over to tonn, klarer 0-100 km/t på bare 5,5 sekunder.

Denne ble lansert i Miami for ganske nøyaktig 10 år siden.

Det er ytelser det står respekt av. Men så er det jo alltids muligheter for ennå litt mer moro. Bilen vi har kommet over er nemlig blitt tunet av MTM. Det er et tysk tuningselskap, som blant annet har spesialisert seg på nettopp Audi.

Toppfart på 300 km/t!

Etter en aldri så liten oppgradering, yter 2010-modellen nå 410 hk og hele 930 Nm. Normalt er bilen sperret på 250 km/t, men denne har økt toppfarten til spinnville 300 km/t.

Dette er med andre ord luksusbilen som kjører fra de aller fleste på Autobahn. Faktisk er den bare noen symbolske kilometer i timen unna å holde følge med verdens raskeste SUV, Bentley Bentayga Speed, uten sammenligning for øvrig. Den klarer 306 km/t…

Utover en noe frisert motor, er bilen spekket med utstyr. Vi nevner sportsseter med massasje, adaptiv luftfjæring, nattlysassistent, doble glass, softclose på dører og BOSE lydanlegg.

Tross V8 og 4,2 liters slagvolum, nøyer bilen seg med 0,76 l/mil – i standardutgave.

Ting du bør passe på

Bilen som har gått 79.000 kilometer er priset til 479.000 kroner. Det er minst én million lavere enn nypris. Her følger også full servicehistorikk, med siste service utført nå i sommer.

Det bør med andre ord vært MYE bilen igjen her.

Av ting du generelt bør passe på med Audi A8, mener Broom-Benny at spesielt bremser er lurt å ta en ekstra titt på, ettersom bilen er både stor og tung.

Det samme gjelder forstillingen. Her bør foringer, kuler, stag og ledd sjekkes nøye. Luftfjæringen er dyr å fikse om den går i stykker, sier Benny.

