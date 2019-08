Dette er årets Skal vi danse-deltakere

Nå skal det omdiskuterte paret delta på Skal vi danse – som konkurrenter.

Bahareh Letnes

Norsk-iranske Bahareh Letnes (29) er som nevnt Per Sandbergs kjæreste.

Hun har deltatt i flere skjønnhetskonkurranser. Hun ble blant annet kåret til Miss Iran 2013 og ble nummer to i Miss Top of the World-konkurransen samme år.

Med Per Sandberg har hun også gitt ut en bok. Denne boken skildrer hvordan paret opplevde den turbulente tiden rundt Sandbergs avgang som fiskeriminister.

Jørgine «Funkygine» Vasstrand

Jørgine Massa Vasstrand (29) har trolig Norges største treningsblogg. Dette ga henne en plass i TV 2-serien Bloggerne.

– Jeg tåler nok treningsbelastningen, men jeg må jo lære meg koordinasjonene, sier hun.

Høsten 2020 får hun og familien en ny TV 2-serie, som heter «Funkyfam».

Trine Haltvik

Trine Haltvik (53) var på landslaget i håndball i 16 år. Hun spilte totalt 240 landskamper for Norge og skåret 832 mål.

– Jeg tror det er 11. gang jeg har blitt spurt. Nå passet det å svare ja. Jeg er skeptisk til knærne og hoftene mine, innrømmer hun.

I 2011 var hun med i tredje utgave av Mesternes Mester på NRK, der hun kom på andreplass bak Finn Christian Jagge.

Victor Sotberg

Victor Sotberg (28) blir også ofte kalt «Weird Norwegian». Han er en norsk programleder og youtuber, blant annet kjent for NRK Super-satsingen FlippKlipp.

– Jeg liker jo utfordre meg selv, og dette er jo helt sykt å være med på. Å få den telefonen var helt crazy og en stor ære å få være med, forteller Sotberg.

– Jeg tror Funkygine blir den man må slå, spår han.

Til sammen har han hover 8,6 millioner avspillinger på hans private YouTube-kanal.

Christian Strand

39-åringen begynte i NRK 13 år gammel i 1993, som programlederne i barne- og ungdomsserien Midt i smørøyet.

– Jeg tør ikke tenke på hvor langt jeg kan gå, smiler han.

– Målet mitt er at jeg skal bli så god som jeg kan bli. Jeg må glede meg selv og ha det litt gøy, det er deilig å få det ut i et bra sirkus som dette her, innrømmer Strand.

Senere har han arbeidet i program som Frokost-TV, Sommermorgen, Kvitt eller dobbelt og Migrapolis.

Jan Tore Kjær

Jan Tore Kjær (50) er en kjent person i hockey-Norge. Han spilte aktivt før, men er mest kjent for sine 18 år som direktør i Vålerenga Ishockey.

Han var naturlig nok en sentral figur i TV 2-serien Iskrigerne, som handlet om nettopp Vålerenga Ishockey.

– Motivasjonen min er å komme i bra form og komme lengst mulig. Dette er en fantastisk gjeng og det beste man kan være med på på norsk fjernsyn, sier Kjær.

– Den største konkurrenten er nok kanskje meg selv, smiler han.

Da Kjær var hockeyspiller, spilte han blant anner for Vålerenga, Lørenskog og Furuset.

Adrian Sellevoll

Adrian Sellevoll (21) ble kjent via reality-programmet Ex on the Beach i 2018.

Sellevoll er også musiker og modell, og har gått catwalk for merker som Armani.

– Det er viktig å være med på fete ting, sier Sellevoll til TV 2.

– Jeg kan ikke danse. Det er derfor jeg er med, fortsetter han og utroper Funkygine som sin største utfordrer.

21-åringen skal også delta på den kommende sesongen av Farmen kjendis.

Aleksander Hetland

Svømmeren Aleksander Hetland (36) har gull fra både VM og EM.

Han har også en rekke norske og nordiske rekorder, blant annet fra EM i Tyrkia 2009, da han svømte 50 meter bryst på tiden 26.19.

– Jeg har ikke lyst til å ryke ut først, og så vil jeg kjenne på mestringsfølelse. Jeg har lagt fra meg stoltheten og by på meg selv, og så er det en greie jeg gjør denne høsten, ler Hetland.

I 2015 vant han også NRK-serien Mesternes mester.