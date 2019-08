20 personer ble skutt og drept lørdag ved et kjøpesenter i El Paso i Texas. 26 personer ble skadd.

Blant de drepte var Jordan (24) og Andre Anchondo (23). De ble skutt mens de forsøkte å beskytte deres to måneder gamle sønn Paul Gilbert.

– Etter det vi har blitt fortalt, holdt Jordan babyen i armene sine da hun ble skutt. Ambulansefolkene tok gutten ut av armene hennes etter hun var død, forteller Jordans far, Paul Jamrowski, til nyhetsbyrået AP.

Guttens far var lenge savnet etter massakren, men også han ble etter hvert bekreftet omkommet.

– Jeg tror Andre forsøkte å beskytte Jordan som forsøkte å beskytte Paul Gilbert, sier Jamrowski.

Utenfor livsfare

Den to måneder gamle gutten er innlagt på sykehus med noen brukne ben, og mulige hodeskader, men skal være utenfor livsfare.

Jordans mann, André, sammen med parets to eldste barn. Foto: APTN

Den lille gutten har to eldre søsken, som også har blitt foreldreløse nå.

Jordans familie er i bunnløs sorg. Lillesøsteren hennes, Leta Jamrowski (19), sier hun skulle ønske at hun kunne byttet plass med søsteren sin.

– Jeg savner henne så mye. Jeg ville gitt livet mitt i bytte mot hennes. Hun hadde tre små barn hun måtte ta vare på. Jeg ville gitt livet mitt hvilken som helst dag for å få henne tilbake, sier hun.

Skulle handle

Jordan og ektemannen hadde akkurat levert deres fem år gamle datter på cheerleder-trening, og var selv på vei for å handle på Walmart ved kjøpesenteret lørdag. De kom aldri tilbake.

Lillesøster Leta fortviler over tapet av sin søster, Jordan. Foto: APTN

Gjerningsmannen, Patrick Crusius, (21) fra Dallas, er pågrepet og siktet for hatkriminalitet og drap på 20 personer. Han la ut et manifest før massakren der han skriver svært kritisk om innvandring, og at han fryktet meksikanere skulle bli majoriteten i Texas.

Mexico vurderer nå om de skal begjære Patrick Crusius utlevert i og med at seks av de 20 som ble drept var meksikanske statsborgere.