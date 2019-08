Assange-utstilling ble fjernet – da dukket det opp et nytt bilde på «Listhaug-veggen»

– AFK er politisk interessert og aktiv, og han mener alt som foregår rundt Wikileaks er av allmenn interesse. Det har pågått i mange år, og er stadig aktuelt, sier Holm.

Han understreker at voldtektsanklagen mot Julian Assange i Sverige ikke er en del av Wikileaks-støtten.

– Han mener at dette er to ulike saker. Om Assange faktisk har forgrepet seg på noen, så skal han ta sin straff. Det han støtter er Assange sin kamp mot utlevering til USA på bakgrunn av spionasje.

Kjente kunstverk

AFK er kjent i Bergen som gatekunstner og har laget flere gatemalerier i byen tidligere. Han står blant annet bak 70 meter langt maleri ved Flesland, men bildet som har fått mest omtale i mediene er uten tvil verket av Sylvi Listhaug kalt «Making a martyr».

Bildet ble etter noen turbulente uker til slutt solgt for 500.000 kroner som gikk til inntekt for kreftsaken.

Et år etter verket av Sylvi Listhaug skapte AFK igjen reaksjoner med bildet «The Persecution – lest we forget». Oversatt til norsk blir det: Forfølgelsen – la oss ikke glemme.