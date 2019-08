Distriktsopprør? Nei, det har vi ikke sett!

Reisebrev fra valg 2019

Rute: Bergen-Florø-Fosnavåg-Ålesund

På tur med: Erna Solberg

Skulle man tro fremstillingene i media, startet Erna Solberg valgkampen på en branntomt. Fra torsdag til lørdag fikk den ene distriktskommunen etter den andre besøk av Høyre-lederens bussturné på Vestlandet.

Det kunne vært synfaring på tomme lensmannskontor og nedstøvede operasjonssaler. Spøkelsesbygder uten folk. Bussen kunne stanset for å se på gårdsbruk som gror igjen.

Så mye snakk har det vært om sentralisering og rasering av distriktene at Sogn og Fjordane burde lignet på synet som møtte Simba da han vendte tilbake etter at Scar hadde styrt over Løveriket.

Sånn var det ikke.

I løpet av 18 stopp på to og en halv dag fikk statsministeren, rådgiverne hennes og det påfølgende pressekorpset se et glansbilde av Vestlandet. Attpåtil i strålende solskinn.

Det var dansende pensjonister på Sotra, velferdsinnovatører i Knarvik, gründere i Førde og nyskapende båter i Florø. Ingen av dem sa noe om postlevering på lørdager.

Gladhistoriene stod i kø.

Det blir fort sånn når statsministeren er på besøk. Folk vil gjerne vise frem noe de er stolte av.

Det er valgkamp. Selvsagt vil ikke Erna Solberg og teamet hennes dra med seg pressen for å få presentert en elendighetsbeskrivelse av landet hun styrer.

Folk møtte opp i Florø da Solberg skulle døpe en ny elektrisk rib-båt. Foto: Mathias Fischer

Det er fascinerende hvor lett det er å male ulike bilder fra samme sted. Hvis senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum tok samme reisen, ville han fortalt den stikk motsatte historien.

Bønder som sliter med økonomien. Bunadskledde demonstranter som frykter for lokalesykehuset. Ordførere som sukker over dårlig kommuneøkonomi.

Det ville også vært en sann historie.

På grunn av pressens tilbøyelighet til å prioritere elendighet fremfor suksess finnes det et Distrikts-Norge som sjelden er å se i riksmedia.

Det er småbedriftseiere som er mer opptatt av å få fjernet formuesskatten enn av å få økte overføringer til landbruket. Det finnes kommuneansatte som gleder seg til de blir slått sammen med nabokommunen.

De gjør ikke nødvendigvis så mye ut av seg, men når de først får besøk, mangler de ikke selvtillit. Som fergerederiet Fjord1, som tok Solberg med på tur for å fortelle om hvordan de utvikler fremtidens elektriske ferger.