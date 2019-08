Mahrez var tilbake i trening så sent som fredag, etter å ha ledet Algerie til seier i Afrikamesterskapet i juli.

28-åringen ville likevel gjerne være en del av City-troppen som slo Liverpool søndag, men Manchester City-manager Pep Guardiola fryktet Mahrez ville bli tatt i dopingkontrollen.

– Riyad ringte med like etter at han vant med Algerie, og sa at han ville spille mot Liverpool, noe jeg synes var perfekt.

– Riyad fikk noe medisin da han var i Afrikamestarskapet, men vi vet ikke hva. Derfor var han ikke i troppen, fordi dopingkontrollen var en risiko for ham, sa Pep til BBC etter kampen.

Guardiola håper Mahrez er klar til Premier League-starten mot West Ham. Det er ikke kjent hva slags medisin Mahrez ble gitt, eller hvorfor.

TV 2s dopingekspert Mads Kaggestad mener Guardiolas uttalelser tyder på at det er mangelfull testing utenfor konkurranse i fotballen.

– Det viser at det er mangelfull testing utenfor konkurranse i fotball. Jeg regner med at det er noe testing utenfor konkurranse, men trolig lite, sier Kaggestad.

Han mener det i prinsippet kan bety at fotballspillere kan gå på dopingprogram uten fare for å bli tatt.

– Generelt sett hvis det er slik Guardiola indikerer, kan man gå på dopingprogram og bygge seg opp, så kan man stå over kamper og fjerne faren for å bli tatt.

– Det er store huller i alle idretter i hvor tett det testes utenfor konkurranse. Med mangelfull testing utenfor konkurranse kan man spekulere uten fare for å bli tatt.

Kaggestad mener saken viser at Manchester City har et bevisst forhold til doping.

– En annen side av saken er at City ledelse har et bevisst forhold til doping. Jeg regner med at Mahrez har fått høre at dette er uansvarlig. Samtidig har han jo ikke testet positivt. City vet at han har tatt noe medisin, så har de bestemt seg for ikke å bruke han. Det kan godt hende han ikke hadde testet positivt uansett, sier Kaggestad.

Han mener det er behov for undervisning og veiledning av spillere for å øke bevisstheten rundt ulovlige stoffer.

– Det er mange spillere som kommer fra andre land og kulturer der det ikke er den samme bevisstheten rundt temaet. Her er det jo snakk om en type medisin og ikke dopingpreparater.

– Vi har et sterkt fokus på testing utenfor konkurranse

Kommunikasjonsleder i Antidoping Norge, Halvor Byfuglien, er klar på at testing utenfor konkurranse er noe de prioriterer, også blant fotballspillere.

– Vi har et sterkt fokus på testing utenfor konkurranse. Det gjelder også fotballspillere. I 2018 tok vi 69 prosent av prøvene våre utenfor konkurranse. Akkurat hvordan prosentfordelingen er i fotballen vet jeg ikke.

– Vi tok 240 prøver i fotballen i fjor. Et viktig poeng i akkurat denne saken er at det er noen stoffer som står på listen utenfor konkurranse, og noen i konkurranse. Stimulerende midler er forbudt i konkurranse. Det kan være en plausibel forklaring i denne saken, sier Byfuglien til TV 2.