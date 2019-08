Porsche er ikke langt unna å lansere sin første hel-elektriske bil, Taycan.

Den har det vært snakket om i lang tid, og bilen blir stadig observert på testkjøring – mer eller mindre kamuflert.

Planen er at den skal komme til norske kunder rundt årsskiftet. Så langt har over 2.800 nordmenn skrevet seg på reservasjonslisten. 2020 ligger med andre ord an til å bli et mildt sagt historisk år, med tanke på Porsche-salget i Norge.

For noen uker siden var vi på plass i Düsseldorf, der vi fikk se og teste ut interiøret på bilen. Men det har vært en streng sperrefrist på alt vi fikk se og høre. Til og med mobil og PC ble plombert med klistremerker, for at vi ikke skulle kunne filme eller ta bilder underveis.

Men nå kan vi endelig dele det vi fikk se – og det er virkelig spennende ting!

Fire skjermer

Det er nemlig ikke bare drivlinjen som er revolusjonerende i Porsche-sammenheng. Interiøret tar også en helt ny retning. I Taycan blir det ingen fysiske knapper, og det vil kun være ett analogt instrument: Sport Chrono-stoppeklokken på dashbordet. Alt annet er digitalisert.

Totalt blir det opptil fire skjermer – inkludert en helt ny type skjerm i Porsche-sammenheng: Nemlig i dashbordet, foran passasjersetet foran.

Forøvrig har Toni Weiss, som er ansvarlig for interiørdesignet, lagt vekt på at man skal sitte lavt. Som i en sportsbil. Dashbordet, med de to "vingene", er inspirert av klassiske Porsche 911-modeller.

– Når du setter deg i denne bilen, skal du få følelsen av å ta på deg en skreddersydd dress, sier Weiss.

Det er ingen tvil om at Porsche har tatt et langt sted videre med interiøret på Taycan. Finner du noen fysiske knapper her?

Inspirert av hybrid-superbil

I kjent Porsche-stil er naturligvis startknappen til venstre for rattet. Girspaken er flyttet bort fra midtkonsollen, og opp på høyre side av rattet. Akkurat som på den hybride superbilen Porsche 918.

Det frigir plass til en ren og elegant midtkonsoll.

Rattet er hentet fra nye 911 – og du kan velge mellom standard- og sportsratt. Det er tre ulike seter å velge mellom: Standard, sport og komfort.

Det går forøvrig også an å bestille skinnfritt interiør – og i stedet gå for noe som kalles "Race Tex". Det er mikrofibermateriale, blant annet bestående av resirkulert polyester.

Buet skjerm

Den viktigste skjermen er den foran rattet. Den er elegant å se på, og måler hele 16,8 tommer i bredden. Visningen er i utgangspunktet delt opp i ulike "klokker", som ved første øyekast ser ut som de gamle analoge instrumentene. Men her er altså alt blitt digitalisert.

Den buede skjermen skal sørge for at du ikke får gjenskinn og refleks fra sollys. Og vår lille erfaring med skjermen på lanseringen, tilsier at dette vil fungere veldig godt.

All visning av instrumentene er optimalisert for rask lesing. Det vil si at informasjonen som vises er ren og ryddig – slik at du får lest av det du trenger ved et raskt blikk. Slik det skal være i en sportsbil.

Instrumentskjermen er bredere enn rattet – og buet, for å gi bedre lesbarhet. Det eneste analoge innslaget du får i Taycan, er Sport Chrono-klokken øverst til høyre i bildet.

Kan velge selv

Samtidig er oppsettet konfigurerbart, slik at du i stor grad kan styre hva innholdet i de tre hovedklokkene skal inneholde.

Oppsettet er i utgangspunktet lagt opp slik at informasjon om bilen presenteres på venstre side av skjermen, mens infotainment, kart og media er på høyre side. Du kan også velge at kartet skal fylle hele skjermen.

De digitale "knappene" som erstatter de fysiske bryterne, er plassert helt ytterst på hver sin side av skjermen. Disse kan forøvrig også endres på, etter eget ønske.

Fjernstyring

Hovedskjermen er på 10,9 tommer. Her er det et helt nytt menysystem –inspirert av smarttelefoner. Målet er å gjøre det mest mulig oversiktlig.

Visningen på hovedskjermen kan også deles opp i tre, slik at du kan vise så mye informasjon om gangen, som du ønsker. Den har også et nyhetssenter, som samler opp meldinger fra både bil, mail, software, nyheter og trafikkmeldinger på ett sted.

Systemet blir mulig å oppdatere via nettet.

Ikke Android

Multimediasystemet er koblet opp mot Apple Carplay. Porsche har ikke lagt opp tilsvarende løsning til Android-telefoner. Forklaringen vi får på det, er rett og slett at Porsche har sett at "alle" kundene eier Apple-produkter. Man får med andre ord ikke Android Auto.

Vi ser for oss at enkelte nok vil bli litt frustrert over akkurat dette.

Porsche har også utviklet et nytt stemmestyringssystem, som skal fungere mye mer effektivt enn tidligere. Det aktiveres ved å si "Hey Porsche". Det nye systemet følger i rekken av mange andre produsenter som nå har utviklet stemmestyring mange hakk.

Her er en Porsche Taycan ute på test i Sverige. Broom-leser, Pascal Bulinckx fra Stavanger, sikret seg et bilde. 4. september skal bilen vises uten kamuflasje for første gang.

Elektrisk klimaanlegg

Det er en egen 8,4 tommers skjerm på senterkonsollen for klimaanlegget. Alt styres når elektrisk. Det betyr at du ikke lenger har brytere som dreies rundt manuelt, for å styre luftstrømmen. Det skjer i stedet ved at du peker på skjermen, og at systemet sender luften dit.

I utgangspunktet er det to modus: Focus: Dette sender kald/varm mot ansiktet/kroppen. Diffuse: Sender luften rundt i bilen, slik at du ikke får den midt i fjeset.

Det tredje alternativet er altså å gjøre det manuelt, ved å peke på skjermen.

Et grep vi liker, er at du via denne skjermen også har mulighet til å "fjernstyre" hovedskjermen. Den fungerer som en touch pad, der du kan bruke fingeren som en mus, du kan skrive med fingeren eller du kan styre luften fra klimaanlegget dit du ønsker.

Porsche: Jo da – en heftig sportsbil kan funke året rundt

Nyhet for passasjeren

På dashbordet, foran forsetepassasjeren, kan du også få en skjerm. Porsche Passenger Experience, heter den. Den kan brukes på akkurat samme måte som hovedskjermen, og kan vise alt sjåføren ser. Det eneste den ikke kan brukes til, er å justere kjøremodus. Det er forbeholdt sjåføren!