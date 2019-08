Begge to har vært kjente navn innen norsk film i en årrekke.

Møttes under innspilling

Kristiansen er mest kjent for å ha regissert «Mannen som elsket Yngve» fra 2008, men han regisserte også «Kyss meg for faen i helvete» i 2013.

Det var under denne innspillingen at han og Harboe møttes, da hun hadde hovedrollen.

De har vært sammen i syv og, og han fridde for to år siden. Kristiansen sier til VG at bryllupet dermed var godt planlagt.

– Vi har gledet oss lenge. Det føltes utrolig fint, og vi hadde veldig flaks med været.

Bryllupet skjedde på en strand i Sola kommune i Rogaland.

Amanda-stjerne

Skuespiller Eilie Harboe er aktuell med den nye «Askeladden»-filmen som har premiere 23. august.

Denne oppfølgerfilmen har store sko og fylle, da «Askeladden - I Dovregubbens hall» var den mest sette norske filmen i 2017. Faktisk ble den bare slått av «Star Wars: The Last Jedi» på norske lerreter for to år siden.

Likevel er hun mest for Joachim Triers skrekkfilm «Thelma», som fikk tre Amanda-priser.