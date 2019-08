Én PGA-mulighet gjenstår for Hovland

Viktor Hovland (21) var bare to plasser unna å sikre en billett til neste sesongs PGA-tour da han storspilte og i Wyndham Championship i helgen, men tour-kortet var akkurat utenfor rekkevidde.

Dermed er det bare én mulighet igjen til å sikre seg fast plass på touren neste sesong: Korn Ferry Tour Finals.

Føler seg sikker på Hovland

Sluttspillet består av tre turneringer fra midten av august til starten av september hvor det er billetter til PGA-touren i potten.

Feltet inneholder de 75 beste spillerne fra Korn Ferry Tour-sesongen, golfens nivå to, samt spillerne som havnet mellom 126. og 200. plass på PGA-tourens FedEx Cup-poengliste.

De 25 beste fra Korn Ferry Tour-sesongen får PGA-kortet. Blant dem er norske Kristoffer Ventura. Dermed gjenstår 25 ledige kort som det skal spilles om i sluttspillet, og som er Hovlands mulighet til en fast jobb på PGA-touren.

Dersom det ikke går veien, må Hovland belage seg på en hverdag på nivå to neste sesong med et fåtall sponsorinvitasjoner som mulig inngang til PGA-turneringer.

– Han møter på en måte dårligere motstand, men det er til sjuende og sist deg selv mot golfbanen. Du må gjøre birdies og ha lave scores. Vinnerscoren vil alltid være lav. Det som er 100 prosent sikkert er at dersom han spiller som nå, så klarer han det. Det er bare opp til han selv om han kan levere på dette nivået. Men jeg blir overrasket om han ikke klarer det. Det føles som et sikkert kort, sier Niklas Diethelm til TV 2.

Han var trener for Hovland i ungdomsårene og har fremdeles jevnlig kontakt med golf-kometen. Han er stum av beundring for det hans tidligere elev har levert siden gjennombruddet i fjor.

– Det begynner å bil vanskelig å kommentere, for han leverer på et så høyt nivå hele tiden. Man tar det nesten for gitt at det skal skje. Alle som har spilt på toppnivå, vet at det ikke er sånn det er. Han holder et sykt høyt nivå, sier Diethelm.

– Det så lett ut

Det viser også resultatene til nordmannen. Etter at han ble proff i kjølvannet av tolvteplassen i US Open har Hovland levert på et stabilt og høyt nivå. Bortsett fra 54. plassen i den første turneringen har Hovland bokført to 13. plasser, én 16. plass og senest fjerdeplassen nå i helgen. Øyvind Rojahn, leder i Norges golfforbund, beundrer måten Hovland fremstår på.

– Han er altså så god. Jeg blir helt imponert over at han klarer å levere gang på gang på det nivået og i den situasjonen han er i. Det er 150 andre gode i feltet. Det så lett ut å bli nummer fire i går, sier Rojahn til TV 2.