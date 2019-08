Manchester United er enige med Juventus-spiss Mario Mandzukic om en avtale verdt rundt 70 millioner kroner i året. Kroaten scoret ti mål for Juve forrige sesong, og vil enten koste rundt 170 millioner kroner, eller være en del av en byttehandel der Romelu Lukaku går andre vei. Det melder Daily Mail.

Real Madrid har gitt opp å hente Paul Pogba i sommer, og har i stedet bestemt seg for å gå etter Ajax-midtbanespiller Donny van de Beek, skriver Marca. van de Beek var en viktig del av Ajax-laget som tok seg til semifinalen i Champions League forrige sesong.

Barcelona utelukker å hente Neymar fra PSG i sommer, skriver Goal.com.

Det er kun et spørsmål om tid før Harry Maguire blir annonsert som ny Manchester United-spiller. Sky Sports skriver at hans gamleklubb Leicester har sett seg ut Burnleys James Tarkowski og Bournemouths Nathan Ake som potensielle erstattere for 26-åringen.

Manchester City er nære å signere Juventus-back Joao Cancelo. Høyrebacken vil koste rett i underkant av 370 millioner kroner, i en avtale der Danilo går andre veien, skriver Daily Mail.

Tottenham har vært linket til Fulhams Ryan Sessegnon hele sommeren, og Spurs er villige til å betale rundt 350 millioner kroner pluss Josh Onoma for at avtalen skal bli en realitet, melder Daily Mail.

Ifølge Independent er Crystal Palace klare til å hente den 25 år gamle midtbanespilleren Victor Camarasa på lån fra Real Betis. Lånet skal inneholde en obligatorisk kjøpsopsjon på om lag 150 milloner kroner.

Watford har avvist et bud på rundt 370 millioner kroner fra Everton på midtbanespiller Abdoulaye Doucoure, skriver Express.

Inter har gitt spissen Mauro Icardi beskjed om at han ikke vil få spilletid de siste årene han har igjen av kontrakten dersom han velger å bli værende, ifølge Gazzetta Dello Sport.

Brighton signerer Brentfords 22 år gamle spiss, Neal Maupay. Det melder flere britiske medier mandag.