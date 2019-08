Det sier utenriksminister Marcelo Ebrard.

– Vi kategoriserer denne hendelsen som et terroristangrep på det meksikansk-amerikanske samfunnet og det mexicanske folket i USA, uttalte Ebrard til pressen søndag.

Den meksikanske statsadvokaten undersøker nå om det er mulig å sikte 21-åringen for terrorisme mot mexicanere på amerikansk jord. Det blir også sett på muligheten for å sikte dem som solgte gjerningsmannen våpenet han brukte i angrepet.

El Paso ligger rett ved grensa til Mexico, overfor den meksikanske byen Ciudad Juarez. Mange meksikanere krysser grensa mellom byene hver dag for å jobbe eller handle i USA.

Massedrapet i El Paso etterforskes i USA som innenlandsk terror, og påtalemyndigheten vurderer å tiltale den mistenkte for føderal hatkriminalitet. Den 21 år gamle gjerningsmannen risikerer dødsstraff.

Politiet mener gjerningsmannen la ut et langt skriv med innvandringsfiendtlig innhold på nett like før han skjøt rundt seg på et shoppingsenter.

(©NTB)