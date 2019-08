Kritisk for gutt (6) som ble kastet fra takterrasse i London

Nødetatene utenfor Tate Gallery etter at gutten ble kastet fra taket søndag. Foto: Daniel Sorabji

En 17-årig gutt er mistenkt for drapsforsøk etter at et barn ble kastet fra en takterrasse i 11. etasje på Tate Gallery i London.