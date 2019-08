Liverpool er enige med Club Brugge om en overgang for keeper Simon Mignolet. Det melder den belgiske klubben på Twitter søndag kveld.

Mignolet dro fra London til Belgia søndag for å gjennomføre den medisinske testen mandag, etter å ha sittet på benken mot Manchester City tidligere søndag. Det melder Liverpool Echo.

31-åringen spilte kun to kamper for Liverpool forrige sesong som erstatter for Alisson Becker. Han skal ha vært interessert i å dra for å få mer spilletid og for å holde på plassen på det belgiske landslaget.

I følge Echo forlater Mignolet Liverpool med et godt forhold til klubben.

Han spilte 204 kamper for klubben etter overgangen fra Sunderland i 2013.

Liverpool ønsker nå å hente en erstatter for målvakten før sommervinduet stenger torsdag.