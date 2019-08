Den italienske syklisten forteller åpenhjertig om sorgen han følte på da konen hans forlot midt under årets Giro d'Italia. Hun hadde blitt sammen med sjefen sin. Det skriver Cycling Weekly.

– Vi hadde vært sammen i seks år, og hun dumpet meg for sjefen sin. Du kan ikke forestille deg anstrengelsen det var å komme i mål i Verona, forteller Cimolai til italienske Tutto Bici.

De to hadde vært gift siden oktober 2018.

– Vi var veldig forelsket. Seks måneder senere da jeg skulle dra til Giroen, fortalte min kone meg at hun ønsket å være alene og trengte tid og rom til å kjenne på følelsene hun hadde for meg, forteller Cimolai.

– Hun visste om jobben min og hva det innebar. Hun led på grunn av avstanden mellom oss, men var vant med det. Det hadde vært noen samtaler tidligere, men vi hadde alltid kommet oss igjennom det sammen, fortsetter han.

Det var på andre hviledag i Giroen at konen kontaktet Cimolai via telefon og sa at hun ønsket skilsmisse.

Da forsvant tankene hans helt andre steder enn på sykkelrittet. 29-åringen forteller at han kun sov tre timer om natten den siste uke av Giro d'Italia.

Han fortsatte likevel og fullførte helt inn til målgang i Verona, og endte fem timer bak vinner Richard Carapaz.

Instagrampost fra bryllupet til Cimolai.

– Det var den verste dagen i livet mitt å finne ut at kvinnen du elsker hadde falt for sjefen sin, forteller Cimolai åpenhjertig.

Nylig fikk Cimolai noe å glede seg over da han vant tredje etappe av sykkelrittet Tour de Wallonie. Det feiret han med å publisere et bilde på Instagram, der han dedikerte seieren til vennene.

– Å skulle sykle igjen etter Giro d'Italia føltes umulig. Det er vanskelig å forklare alt jeg har gått igjennom, måttet takle og mest av alt lidelsen. Til alle mine venner, jeg dedikerer denne seieren til dere med hele mitt hjerte. For dere var der for meg i den vanskeligste perioden i livet mitt, skriver Cimolai under jubelbildet.