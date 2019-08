Paulo Dybala blir ikke Manchester United-spiller, melder normalt troverdige The Telegraph, som også var først ute om gjennombruddet i Harry Maguire-jakten.

Det samme melder blant andre BBC.

Manchester United skal ha trukket seg fra forhandlingene på grunn av Dybalas vegring mot å slutte seg til Old Trafford-klubben.

Juventus-stjernen har etter rapportene vært aktuell som en del av en byttehandel der Romelu Lukaku går motsatt vei. Bruddet i forhandlingene med Dybala skal ha satt en effektiv stopper for Lukakus Juventus-håp.

Inter er imidlertid fortsatt ute etter Lukaku, men er nødt til å selge Mauro Icardi for å finansiere kjøpet av den belgiske spissen.

Paulo Dybala skal ha ønsket samme lønn som David De Gea, Alexis Sánchez og Paul Pogba. Ifølge The Telegraph klarte heller ikke United å komme til enighet om spillerens bilderettigheter.

Manchester Evening News skriver at Dybala har en årslønn på nesten 70 millioner kroner i Juventus, men argentineren skal ha krevd nærmere 100 millioner kroner årlig for å bli Manchester United-spiller.

Manchester United har kjøpt Daniel James fra Swansea og Aaron Wan-Bissaka fra Crystal Palace. Det er trolig bare et spørsmål om tid før Leicester-stopper Harry Maguire blir en del av Ole Gunnar Solskjærs tropp.

Det engelske overgangsvinduet stenger allerede førstkommende torsdag.

– Jeg mener at vi har trukket det korteste strået, for å være ærlig. For når vår serie starter så gjenstår det fremdeles tre uker, og klubber kan fortsatt sirkle rundt spillerne våre. Jeg synes ikke det er bra for oss, uttalte en kritisk Solskjær om overgangsvinduet tidligere denne uken.