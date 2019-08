Brann og Bamba fikk sin revansj: – Det er dette de har betalt for

Ranheim - Brann 0-3 (0-2)

Se Branns scoringer i Sportsnyhetene i vinduet øverst!

Ranheim hadde vært en vond kneik for Brann denne sesongen. Først tok de med seg alle poengene i oppgjøret i Bergen. Deretter sendte de rødtrøyene på hodet ut av cupen med 4-0-seier i fjerde runde.

I oppgjøret i Ranheim ble derimot pipen en litt annen da Brann vant 3-0 og tok sin største seier denne sesongen.

Det ble også revansje for Daouda Bamba, som scoret sitt første eliteseriemål siden 19. mai og i tillegg toppet med en målgivende på overtid.

– I dag ble det en revansj med 3-0-seier og Brann så virkelig bra ut. Dette er noe av det beste jeg har sett av Brann i hele år. En solid gjennomført bortekamp, Ranheim skapte knapt nok en sjanse og Brann fortsatte å kjøre på, selv om de ledet 1-0 og 2-0, oppsummerer Erik Huseklepp i FotballXtra etter kampen.

– Brann kommer til å være med i medaljekampen. Jeg tror de er litt langt bak til å henge seg på i gullkampen med Molde, men at Brann kommer til å være med å kjempe om medalje helt inn, det tror jeg vi fikk bevis på her nå, legger han til.

– En klassescoring

Ranheim la seg nedpå fra start og lot Brann føre kampen. Bergenserne styrte det meste som skjedde på gressmatten på Extra Arena.

– Litt overraskende inngang fra Ranheim, de legger seg ned og lar Brann spille. Jeg ser jo den, for Brann sliter veldig mot etablert, men i cupkampen sto de mye høyere og tok Brann, og virkelig filleristet Brann. Litt rart at de ikke kjører samme taktikk idag. Det er Brann som har vært best, Huseklepp.

Etter 19 minutter kom scoringen som lå i luften.

Angrepet startet med Bismar Acosta som vant ballen på midtbanen. Daouda Bamba fikk med seg Veton Berisha som spilte opp til Bamba igjen. Angriperen dro seg inn i Ranheims 16-meter og kom til avslutning. Den plasserte Bamba like greit i krysset og sendte Brann i ledelsen.

– Brann får betalt for å ha vært det beste laget de første 19 minuttene, sier Huseklepp.

– En klassescoring. Det er dette de har betalt for, legger Jesper Mathisen til og sikter til de ni millionene Brann måtte betale for Bamba.

Heggem byttet ut etter oppkast

Etter Branns scoring tok Ranheim noe over spillemessig, men skapte lite fremover.