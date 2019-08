Den amerikanske soldaten Glendon Oakley hadde fri lørdag og stakk på Walmart på kjøpesenteret Cielo Vista i El Paso i Texas for å kjøpe en genser.

Da havnet han midt i dramaet der 20 personer ble skutt og drept og ytterligere 26 personer skadet – tre av dem er kritisk skadet.

– Alt jeg tenkte på var barna, sier Oakley til CNN.

– Tenkte bare på barna

Mens Glendon sto i butikken kom et barn springende inn og sa at noen avfyrte skudd utenfor.

Han sier til NBC News at han til å begynne med ikke trodde på barnet, men da ha gikk ut av butikken for å fortsette handlingen på butikken Foot Locker hørte han skuddene.

Kunder og ansatte på kjøpesenteret stormet ut da skuddene begynte å hagle. Foto: Reuters

– Jeg gikk ut og alt jeg hørte var pang, pang, pang, sier han til CNN.

Det var da han oppdaget en rekke barn på parkeringsplassen like ved.

– Jeg så mange barn som sprang rundt, uten sine foreldre. Jeg tenkte bare på barna og plukket opp så mange som mulig, og bar dem med meg, sier han.

Kunne ikke hjelpe alle

Mens skuddene haglet forsøkte han å bære med seg så mange barn han kunne i sikkerhet.

– Jeg var ikke redd for min egen sikkerhet, bare for barna. De gråt og sprang rundt, sier Oakley.

Mens han passet på at barna ikke skulle bli skutt, tenkte han på hva han ville at andre skulle ha gjort dersom dette var hans egne barn.

– Dersom jeg hadde hatt barn og dette var mine, tenkte jeg på hva jeg ville at andre skulle ha gjort i samme situasjon. Men det var så mange barn, at jeg dessverre ikke kunne hjelpe dem alle, sier han.

Ber om dødsstraff

Søndag kveld opplyser påtalemyndigheten i Texas at de vil be om dødsstraff for Patrick Crusius (21), som mistenkes å stå bak massedrapet på kjøpesenteret i Texas.

Politietterforsker Pat Milton opplyser til CBS News at Crusius blir omtalt som en ungdom med problemer og en einstøing.

En Twitter-kontor som skal ha tilhørt Crusius ble stengt lørdag kveld. Tweets fra den kontoen har lovpriset president Donald Trump og da spesielt hans forsøk på å bygge muren mellom USA og Mexico, skriver Los Angeles Times.

Skytingen etterforskes som mulig hatkriminalitet, samt terrorisme.