Dette uttaler borgermester, Nan Whaley, i Dayton i Ohio til Sky News.

Minst ni personer ble skutt og drept og 26 skadet utenfor Ned Peppers bar i Ohio, bare få timer etter at 20 personer ble skutt og drept på et kjøpesenter i El Paso i Texas.

Den mistenkte gjerningsmannen, som skjøt vilt rundt seg utenfor baren i Dayton i Ohio, ble raskt skutt og drept av lokalt politi.

Borgermester Whaley uttalte under en pressekonferanse søndag at gjerningsmannen hadde på seg skuddsikker vest under angrepet ved baren.

Patrulje i nærheten

ÅSTED: Området utenfor Ned Peppers bar i Ohio, der ni personer ble skutt og drept. Foto: AP

Han skal ha brukt en 233-kaliber rifle med ekstra høyhastighets-magasin, men polititjenestemenn klarte å skyte og stanse ham på under ett minutt.

En politipatrulje var like i nærheten av baren, da skytingen startet og klarte på denne måten å stanse angrepet svært raskt.

– Dersom politiet i Dayton ikke hadde klart å stanse skytteren så raskt som de gjorde, kunne hundrevis av mennesker i Oregon-diskriktet ha blitt drept i dag, sier Whaley.

– Katastrofeområde

James Williams satt utenfor baren da skytingen startet.

Han sier til Sky News at han så en mann med en rifle som nærmet seg området før han åpnet ild.

– Skytteren prøvde å gå inn i baren, men før han rakk å gå inn døren tok noen fra ham pistolen og skytteren ble skutt og drept. Mange folk ble tatt med til sykehus, jeg vet ikke hvor mange. Det så ut som et katastrofeområde, skriver Williams på sin Facebook-side.