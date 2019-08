– Nivået er drita dårlig. Det må de tåle å høre

Grøvdal sin personlige rekord på 10.000 meter er 31.14,07.

Toppidrettssjefen håper at resultater som det vi fikk se på lørdag kan være med på å motivere flere til å satse på langdistanse.

– Vi håper det er inspirerende, at de blir slått av Johaug gjør at de ønsker å bli bedre. Men per dags dato er det ikke så mange jenter som satser på langdistanse. Får vi med flere, så vil det være med på å gjøre noe med nivået, sier Slokvik.

– Ikke internasjonalt nivå over det hun presterer

Kaggestad mener ikke seieren tilsier at Johaug bør konkurrere mer.

– Hva sier seieren om Johaug?

– Det sier at Johaug er i god form. Hun løper ålreit, men det er ikke et internasjonalt nivå over det hun presterer, svarer Kaggestad og påpeker at hun ligger langt bak verdensrekorden.

– Nå har jo også norske langrennsløpere løpt 10.000 meter siden tidenes morgen. Tiden til Johaug er ikke bedre enn de langrennsløperne som er gode til å løpe. At hun vinner med mye, er fordi nivået er fryktelig dårlig, understreker Kaggestad.