Fredag skulle Karlsen hente katten sin etter å ha vært på ferie i to uker. Han dro hjem med en svart katt, men skjønte raskt at noe ikke stemte.

– Denne katten var roligere, og den ulte, mens min katt mjauer. Den ville ikke ut av buret og virket veldig utilpass, forteller Karlsen til TV 2.

Ulykkelig misforståelse

Han ringte tilbake til kattepensjonatet og sa han trodde han hadde fått med seg feil katt hjem. Ved kattepensjonatet skjønte de straks forvekslingen og at en annen person hadde tatt med seg Karlsens katt i den tro at det var deres egen – fem dager tidligere.

Karlsen bor i Fetsund, mens katten hans endte opp i Rælingen. Messi ble sluppet ut 28. juli og har siden vært borte.

I en Facebook-post ber Marius Karlsen om at folk tar kontakt om de skulle se Messi.

«Katten er sort, med noen hvite punkter på brystkassa og nederst på magen. Hun er ganske liten, heter Messi og er i utgangspunktet ikke redd for ukjente mennesker, men kan fort bli skremt», skriver Karlsen i Facebook-posten.

Leteaksjon

Både han og familien har vært og lett etter katten i Rælingen, men de har ikke klart å finne kjæledyret.

Karlsen har lest om at katter kan finne veien hjem på egen hånd, men tviler på at Messi klarer å navigere fra Rælingen til Fetsund på egen hånd.

– I så fall må den blant annet gå over ei bru, sier han.