Trabzonspor bekrefter søndag at de låner Alexander Sørloth de neste to sesongene.

Den norske angriperen kommer fra Crystal Palace, der han ikke har klart å slå til etter overgangen fra Midtjylland i januar 2018.

På 20 kamper for London-klubben scoret han kun én gang da han sendte Palace videre i Ligacupen med kampens eneste mål mot Championship-laget Swansea i fjor.

I siste halvdel av forrige sesong var Sørloth utlånt til Gent. Han scoret fem mål i Belgia.

Ifølge VG har Sørloth samtidig med utlånet til Tyrkia forlenget kontrakten med Crystal Palace med ett år frem til sommeren 2023.

– Jeg er veldig glad for å komme til en så stor klubb. Jeg vet at jeg at jeg er kommet til en toppklubb som alltid ønsker å spille offensiv fotball. Jeg har fått gode signaler fra presidenten og alle andre i klubben. Jeg ser frem til å slutte meg til laget og hjelpe laget med å vinne kamper, sier Sørloth til klubbens nettsider.

Trabzonspor ble nummer fire i den tyrkiske superligaen forrige sesong. I sommer har de signert blant andre tidligere Lyn- og Chelsea-spiller John Obi Mikel, som kom fra Middlesbrough.