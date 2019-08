19-åringen kommer fra Juventus, der han scoret sju mål på 17 kamper forrige sesong. Han har spilt tre landskamper for Italia og har scoret to mål.

Sky Sports skriver at overgangssummen skal ligge på om lag 300 millioner kroner, og at italieneren har skrevet under på en femårskontrakt. De melder at Juventus ikke har sikret seg noen tilbakekjøpsklausul.

– Jeg er veldig stolt og beæret over å ta på meg Everton-drakten. Jeg vil gjøre mitt beste for laget, sier Kean til Evertons egen TV-kanal.

– Jeg ble overbevist til å signere fordi Everton er en klubb som ser framover, sånn som meg. Jeg vet at det er en stor klubb, som har store ambisjoner, og jeg vil jobbe veldig hardt for å hjelpe oss å oppnå det vi ønsker.

– Jeg er vant til å vinne, og jeg ønsker å ta med meg den vinnermentaliteten inn her. Jeg håper å spille godt og gjøre fansen lykkelig.

Everton-manager Marco Silva er naturligvis svært fornøyd med signeringen.

– En spiss var en av våre prioriteter i sommer. Moise er sterk, rask, med mange gode kvaliteter som spiss og han er bare 19 år. Han har talent, og han er klar for å jobbe, klar for å forbedre troppen og gi oss flere valgmuligheter, sier Silva.

– Han var i en stor klubb, og nå har han kommet til en annen stor klubb. Han er klar til å kjempe, og gi alt for Everton.