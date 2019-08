– Jeg fikk mange brev med dødstrusler

Det var etter en kamp mellom Manchester United og Liverpool den vinteren at Evra beskyldte Suarez for å ha kommet med rasistiske utsagn rettet mot ham.

Den daværende Liverpool-spissen ble til slutt utestengt i åtte kamper, og gitt i overkant av 400 000 kroner i bot.

Evra forteller at han mottok dødstrusler etter episoden.

– Jeg mottok mange brev med dødstrusler. I flere måneder hadde jeg en sikkerhetsbil parkert utenfor huset mitt i Alderley Edge 24 timer i døgnet. Det var ikke lett for familien min, for jeg kommer fra et tøft nabolag, så for meg var det nesten normalt. Men for andre var det kanskje vilt. Selv broren min ba meg være forsiktig da vi var ute i bilen, forteller Evra til Daily Mail.

Han vil ikke stemple Suarez som rasist, selv om han er klar på at spissen kom med rasistiske bemerkninger den gangen.

– Jeg vet ikke om Suarez er rasist. Jeg kjenner ikke familien hans, eller bakgrunnen hans. Men den dagen kom han med rasistiske utsagn. Så da jeg var inne til høring, hørte de på meg, fordi jeg sa at jeg ikke ønsket at de skulle straffe han, og at jeg ikke kjente han godt nok til å si at han var rasist, men at han brukte rasistiske ord.

– Jeg hater ham ikke. Det har jeg aldri gjort. Jeg ville slå ham da det skjedde, men for meg er det umulig å hate noen. Jeg har ikke hat i hjertet mitt. Jeg han reagere, men hat er et sterkt ord for meg. Da jeg ble spurt om å velge et lag med de beste spillerne, plukket jeg Suarez som en av mine elleve. Han var den beste spissen på det tidspunktet.

– Folk oppfører seg som dyr

Evra mener rasismen i engelsk fotball i alle høyeste grad fortsatt lever.

– Jeg elsker England, og har bodd der i mange år. Du kan ikke folkene der rasister, men når de kommer på stadion, begynner de å oppføre seg som dyr. Da bruker de alle midler for å få deg til å spille en dårlig kamp.

– Skal jeg kalle dem rasister? Jeg vet ikke. Det er forskjellige måter å såre en spiller, men jeg vet ikke hvorfor du må snakke om opprinnelse eller farge. Jeg synes ikke det skal være opp til spillerne å bekjempe det. Det er ligaens ansvar. Fortsetter ligaen å akseptere det, vil det skje noe fælt.

Han tror ikke løsningen er de klassiske kampanjene mot rasisme.

– Løsningen er ikke offisielle kampanjer som «Say No To Racism». Jeg vil ikke bruke t-skjorten med «Say No To Racism». De spør meg om å bære med på slike kampanjer, men jeg vil ikke fordi de er falske. Spillerne vet ikke en gang hva de handler om. Noen av dem vil ikke en gang gjøre det. Så da jeg gjorde min første Instagram-video der jeg var kledd ut som en panda, var det for å påvirke barna. Er du morsom, kan du kanskje nå flere barn.