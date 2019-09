Nå er det åpnet for at 16-åringer får lov til å kjøre mopedbil på norske veier.

Siden nyheten kom i sommer, har salget fått en boost. I følge Mopedbil Norge, selges det så mange som fem-seks biler hver eneste dag. Mer enn halvparten av disse kjøpes til ungdom mellom 16 og 18 år.

Nå har vi i Broom testet hvordan dette fungerer i praksis. Se stor videoreportasje øverst i saken.

Testbilen er av typen Ligier JS 50L Sport, som er en av toppmodellene til den franske produsenten.

Det bekrefter på mange måter prislappen. Her må du bla opp friske 167.000 kroner. Det er mye penger sammenlignet med en moped som koster rundt 20.000. Men så får du også veldig mye mer.

Det positive

Etter en dag bak rattet i mopedbilen lar vi oss overraske, mest positivt, men samtidig er det ikke alt vi blir like imponert over. Vi begynner med det positive:

1) Design

Før vårt møte med Ligier JS 50L Sport, må vi innrømme at forventingene knyttet til design ikke akkurat var skyhøye. Her blir vi overrasket. Ligier har tydelig prioritert designet på bilen, spesielt når du velger Sport-utgaven.

Til tross for at bilen på godt norsk kan betegnes som «stutt-tjukk», ser den overraskende bra ut. Her er det rikelig med designelementer som frisker opp, blant annet en form for diffusor bak, og ikke minst to potter. De har riktignok ingen funksjon, men det har jammen meg ikke "pottene" på nye Audi-modeller heller…

Bilen har dessuten LED-lys foran, og frontpartiet ser egentlig ganske sinna ut. At skinnet bedrar, er det naturligvis ingen tvil om. Bilen har 8,15 dieselhester og kan skilte med en toppfart på 45 km/t. Det drar ikke akkurat skinnet av pølsa…

Akkurat som hos mange vanlige bilprodusenter, leverer Ligier ulike versjoner – alt fra grunnmodellen Club med minst utstyr til Elegance og Sport som vi kjører. Foto: Ligier

2) Utstyr

Når vi setter oss bak rattet blir vi også overrasket over utstyrsnivået. Her snakker vi moped med både varmeapparat, Apple CarPlay, ryggekamera og sportsseter trukket i skinn.

Med medieskjermen fra Pioneer, har du både DAB-radio, ryggekamera og navigasjon via Apple CarPlay.

Vi registrerer også digitalt speedometer og pedaler i aluminium, som ikke en gang er en selvfølge på langt dyrere og fullverdige biler…

Utover dette kan bilen leveres med både airbag, elektrisk bakluke og til og med klimaanlegg. Sistnevte koster imidlertid solide 10.990 kroner.

3) Plass og fleksibilitet

Sammenlignet med en tohjuling, er selvfølgelig plassen helt suveren i en mopedbil. Foran er plassen absolutt godkjent, i tillegg har du et bra bagasjerom som gjør at du fint kan handle inn varene til helgen. Helt konkret snakker vi et bagasjerom på 250 liter.

Mopedbilens største styrke er fleksibiliteten du får i motsetning til begrensningene du opplever i en vanlig moped.

Utover betydelig mer plass, sitter du beskyttet og lunt, enten det blåser, regner eller snør. Denne kan også kjøres på vinteren, uten at vi har testet akkurat det.

Dessuten kan du kjøre Oslo-Trondheim på én tank! Det er takket være den gjerrige dieselmotoren, som klarer seg med rundt 0,3 liter/mil.

Ligier sin innstegsmodell starter på 137.900 kroner, mens toppmodellen nærmer seg 170.000.

Det negative

Selv om de positive egenskapene veier tyngst, trenger vi samtidig ikke å lete for å finne det som trekker noe ned.

1) Materialkvalitet

Du merker ganske umiddelbart at det er brukt mye plast, både utenpå og inni. Selv om det kjennes billig ut, må vi huske at det tross alt er en «moped» vi kjører. Slik sett er materialkvaliteten litt som forventet.

Ligier har heller ikke brukt astronomiske summer på støyisolering (les ingenting). Det merkes i form at man gjerne prater like høyt som til en tunghørt bestemor inne i bilen. Ligger du og vaker rundt toppfarten, som man ofte gjør, må det sies at dieselmotoren også høres temmelig godt.

Etter utseende å bedømme, skulle man tro denne kjører langt fortere enn 45 km/t.

2) Toppfart

At toppfarten er begrenset til 45 km/t er i seg selv ikke noe negativt, når først regelverket tilsier at det skal være slik. Det vi derimot føler litt på, er irritasjonen som bygger seg opp hos andre trafikanter – særlig på de litt større veiene med for eksempel en 70-sone.

For oss ser det ikke ut til at alle oppfatter at vi faktisk kjører en mopedbil. Dermed skapes det overraskende lett irritasjon. Hvis du aldri har blitt tutet på i trafikken, er sannsynligheten stor for at du får oppleve det bak rattet i en mopedbil, særlig hvis du kjører blant stressa folk i Oslo-gryta. I mer landlige omgivelser tror vi ikke dette blir en like stor utfordring.

3) Pris

Tross mye utstyr og en god totalpakke, tror vi prisen på bilen er i overkant for mange. Testbilen koster 166.900 kroner. Det er mye penger, særlig hvis du er 16 år og ikke har godt bemidlede foreldre.

For den prisen kan du jo kjøpe deg en kjempefin vanlig bil på bruktmarkedet.

Men igjen handler det om å se på totalpakken og fordelene en mopedbil gir.

Bak rattet har du i praksis det samme utstyret som du finner i en vanlig bil. Materialkvaliteten er derimot ikke helt på Rolls-Royce-nivå, for å si det forsiktig. Foto: Ligier

Gratis gjennom bommen

For eksempel slipper du unna med bare 471 kroner i årsavgift, du kjører gratis gjennom bommen og du trenger ikke en gang å få den EU-kontrollert.

Etter en annerledes og underholdende dag bak rattet i Ligier JS 50L Sport, skjønner vi godt at mange velger dette alternativet, selv om det tydeligvis koster å være kar – selv i 45 km/t.

I videovinduet kan du bli med oss på tur – i bilen som skaper enormt mye oppmerksomhet.

