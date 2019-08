Skytingen etterforskes som hatkriminalitet.

I et manifest som ble postet på nett kort tid før skytingen, uttrykker forfatteren bekymring over at innvandrere fra Latin-Amerika til USA skal fortrenge eldre, hvite velgere i Texas og føre til flertall for det demokratiske partiet i fremtidige valg.

I teksten uttrykkes også sympati med mannen som er siktet for massedrap i to moskeer i New Zealand i mars. Det opplyser tjenestemenn til Washington Post.

Forfatteren mener «raseblanding» ødelegger landet og går inn for at USA deles opp i enklaver bestemt av rase.

Politiet etterforsker om teksten er skrevet av den 21 år gamle mistenkte gjerningsmannen.

Grenseby

Området hvor skytingen fant sted, ligger bare noen få kilometer fra grensen til Mexico. Tusener av meksikanere krysser daglig grensen via Ciudad Juarez for å jobbe og handle i USA, opplyser El Paso-ordfører Dee Margo til nyhetsbyrået AP.

Mange av ofrene ble skutt inne på Walmart-butikken.

– Det var en grusom scene, sier politisjef Greg Allen i El Paso.

Beskyttet babyen

Leta Jamrowski (19) sier til AP at hennes 25 år gamle søster Jordan Anchondo er ett av ofrene. Jordan ble drept på Walmart mens hun handlet skolesaker til barna.

Jamrowski sier at søsteren trolig prøvde å skjerme sin to måneder gamle sønn da hun ble skutt. Anchondo falt oppå babyen, som pådro seg beinbrudd og ble sendt til sykehus.

Den tragiske skyteepisoden retter igjen søkelyset mot USAs våpenlover. Lørdag kveld samlet hundrevis av demonstranter seg i Washington med krav om strengere regulering av skytevåpen i landet.

Gruppene Moms Demand Action og Students Demand Action demonstrerte foran Det hvite hus og foran Capitol-bygningen lørdag kveld.

96 drept i år

Lørdagens skyteepisode var det 21. massedrapet i USA i 2019 og den femte masseskytingen på offentlig sted. Det viser en oversikt AP, USA Today og Northeastern University samarbeider om.

Før lørdagens hendelse i Texas var 96 mennesker drept i massedrap i USA.