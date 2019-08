Da fyrverkeri ble avfyrt som avslutning på den to dager lange festivalen i Nordreisa natt til søndag, ble kvinnen truffet i øyet og påført skader. Hun ble fraktet til legevakta på Storslett for behandling.

– Hun har fått øyeskade av uvisst omfang etter å ha blitt truffet av fyrverkeri avfyrt som avslutning på festivalen på Gorosomoen, sier operasjonsleder Beate Helberg i Troms politidistrikt til NTB.

Hun sier politiet vil opprette en såkalt undersøkelsessak på forholdet, for å sjekke om noe det kan foreligge noen straffbare forhold til grunn for at hendelsen skjedde.

Musikkfestivalen i Nordreisa samlet om lag 3.000 deltakere fredag og lørdag og sju politifolk har vært utplassert på stedet for å ivareta sikkerheten på arrangementet. Lørdag kveld og natt til søndag meldte politiet om svært mye fyll og overstadig berusede personer.

– Dette framstår som en diger fyllefest. Våre mannskaper har hatt nok å gjøre, sier Helberg.

