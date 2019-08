Et kraftig regnskyll over hovedstaden og Østlandet natt til søndag førte til oversvømmelser flere steder. Veier ble uframkommelige og på Oppsaltoppen i Oslo ble et digert tre midt i bebyggelsen rammet av et kraftig lyn og ødelagt. Lynet slo også ned rett i et hus nord i Oslo, men uten at det tok fyr.

– Det har vært et heftig uvær her. Mange unge mennesker følte det utrygt da de ikke visste hva som skjedde da flere lyn på nært hold ga skarpe smell, forteller operasjonsleder Guro Sandnes i Oslo politidistrikt til NTB.

Vegtrafikksentralen for Østlandet melder som lokale oversvømmelser flere steder etter det kraftige uværet.

– Vær oppmerksom og kjør forsiktig, melder sentralen på Twitter.



Bader i gatene

– Berusede folk bader i gata og andre faller i vannet fordi man ikke ser fortauskantene under vannet, sier Guro Sandnes til NTB.

Uværet som kom nordfra ved 1-tiden, beveget seg sørover og ga fra seg enorme vannmengder og førte til det politiet betegner som urban flom. Flere tunneler i Oslo sentrum, blant annet Hammersborgtunnelen og Vaterlandstunnelen, måtte stenges da vannmassene samlet seg i bunnen.

– Vi har fått meldinger om biler som brøt innkjøringsforbudet og som har blitt stående i opptil 1 meter vann og som ikke kommer seg ut, sier operasjonslederen og forteller om svært mange oppdrag for politiet og brannvesenet.



OVERSVØMTE GATER: En kvinne prøver å ta seg gjennom vannmassene på en el-sparkesykkel. Foto: Tipser/02255

Måtte prioritere

Oslo brann- og redningsvesen melder om at de måtte håndtere 50 oppdrag på kort tid, alle koblet til lynnedslag og oversvømmelser. Det var sentrumsområdene i hovedstaden som ble hardest preget av uværet.

– Vi er nødt til å prioritere oppdrag der vi kan redde liv og helse, eller berge kritisk infrastruktur og større verdier, opplyser etaten og legger til at den ikke har kapasitet til å håndtere vann i kjellere eller parkeringshus.

– Folk oppfordres til å ta kontakt med forsikringsselskapet sitt eller entreprenører i morgen, skriver etaten.

(©NTB)