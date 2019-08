Fotballryktene: – Kan gjøre Premier League-comeback

Arsenal ønsker å starte forhandlinger med Barcelona om en låneavtale for Philippe Coutinho, ifølge beIN Sports. Den tidligere Liverpool-spilleren skal være tilgjengelig, da Barcelona ønsker å hente Neymar tilbake fra Paris Saint-Germain. De håper å tjene i overkant av 950 millioner kroner for 27-åringen, noe som kan gjøre at de da har penger nok til å hente Neymar, melder Spanske AS.

Arsenal på sin side åpner opp for en permanent overgang, dersom Coutinho leverer varene i sin retur til Premier League.

I Chelsea kan både Danny Drinkwater og Tiemoue Bakayoko være på vei bort i sommervinduet, ifølge Daily Telegraph. De to var ikke med da Chelsea spilte mot Borussia Monchengladbach lørdag, som er andre gangen på én uke spillerne har blitt utelatt av Frank Lampard. Chelsea skal være åpne for bud på de to midtbanespillerne.

Brendan Rodgers ønsker Kristoffer Ajer som erstatter for Harry Maguire som er detaljer unna å bli Manchester United-spiller. Leicester-manageren ønsker å signere en langtidskontrakt med nordmannen, og jobbet med Ajer da han var i Celtic. Men Rodgers stresser ikke, og tar det som det kommer, det melder Skotske The Sun.

Manchester United skal ifølge portugisiske Yahoo ha bydd nærmere 500 millioner kroner for Ajax-spiller David Neres (22).

Fulham-manager Scott Parker innrømmer at han ikke aner om Ryan Sessegnon blir i klubben, eller om han går til Tottenham. – For fremtiden vet jeg ikke. Jeg er ikke sikker. Jeg har lest alle spekulasjonene og vi har sett alle spekulasjonene som har kommet i løpet av sommeren, sier Parker til Sky Sports. Men manageren planlegger et lag som inkluderer venstrebacken. Tottenham på sin side er svært interessert i å sikre seg Sessegnon før vinduet stenger, skriver Star.

Tottenham er også på jakt etter signaturen til Napoli-spiller Elseid Hysaj, men må da konkurrere mot Roma og Juventus for å sikre seg 25-åringen.