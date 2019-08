Sesongoppkjøringen nærmer seg slutten og det er snart klart for ligaspill for Martin Ødegaard i sin nye klubb Real Sociedad.

20-åringen er fornøyd med måneden han har hatt i den spanske klubben så langt.

– Det kjennes bra, har fått bra matching nå gradvis, med flere og flere minutter i kampene. 70 minutter nå siste to, så det kjennes veldig bra, det, sier Ødegaard til TV 2.

Ikke redd for å havne på benken

Lørdag gikk Real Sociedad på et tap i treningskampen mot Watford. Nå gjenstår kun to kamper til i oppkjøringen, mot spanske Osasuna og Eibar.

Deretter braker La Liga løs 17. august med første seriekamp mot Valencia. Om det blir første ligakamp for Ødegaard, stresser han lite med.

– Det er tøff konkurranse og mange spillere, så sånn vil det alltid være. Men det kjennes bra og jeg er klar til å bidra, men jeg stresser ikke så mye om jeg skal spille fra kamp én, to eller ti. Det er ikke så nøye. Men å komme meg gradvis inn i ting, det har jeg tro på.

– Tror du at du spiller første kamp?

– Det er vanskelig å si. Det er tidlig, men jeg skal gjøre mitt på trening for å gjøre det, så får vi se.

I de siste treningskampene har Ødegaard fått mer og mer ansvar. Det trives han godt med.

– Jeg synes jeg har en veldig fin rolle, en ganske fri rolle på midten, egentlig. Litt sånn fremskutt til høyre og det passer meg egentlig perfekt. Så jeg er veldig fornøyd med den rollen og gode medspillere som er flink til å tre opp, så det gjør det lettere det, forteller Ødegaard.

– La Liga er den beste ligaen i verden

Etter overgangen fra Nederland til Spania merker Ødegaard forskjell på nivået og at det er et steg opp fra det han har vært vant med.

– Det er et stort steg fra den nederlandske ligaen og fotballen der. Det merker man. Men jeg synes ikke det har vært noe stort problem og jeg har kommet fint inn i ting. Men man merker at nivået og tempoet er høyere, sier Ødegaard.

– Det er jo det man vil. Man søker alltid utfordringer og høyere nivåer, så, for meg er La Liga den beste ligaen i verden, legger han til.

– Er det?

– Ja, det synes jeg. Nå var jo England bra i Champions League i fjor da, og det er en tøff liga. Men fotballmessig synes jeg den spanske er den beste. Å kunne spille der, er en drøm.

– England er litt annerledes, mer trøkk, fysikk og kanskje litt høyere tempo. Men fotballmessig og spillemessig synes jeg den spanske er den som skiller seg ut som den beste, forklarer Ødegaard.

Han er svært fornøyd med at valget falt på Real Sociedad.

– Når man har mange valg er det aldri godt å si hva som er det optimale. Men man må gå for det man føler er best, og dette er det jeg følte var klart best. Så for meg føles det helt riktig. Det er det viktigste, om det kunne vært bedre andre steder er ikke så viktig for meg. Dette føltes riktig og planen de hadde for meg og alt sånn var perfekt match. Så det føles veldig bra, sier Ødegaard.