I en kronikk publisert av NRK lørdag går forskeren hardt ut mot overdreven solkrembruk.

– Sola kan gi oss to ting, det kan gi oss hudkreft hvis vi overdriver. Men hvis vi underdriver, så får vi heller ikke det gode som sola gir, sier forskeren til TV 2.

Forskeren er ikke i tvil om at «generasjon faktor 50» bør roe ned på solkremhysteriet. Han sier at man faktisk kan leve litt lenger, hvis man ikke er for forsiktig i solen.

Høy faktor = å være i skyggen

På stranden vi har møtt forskeren på ligger flere og bader i det sterke sollyset. Men mange har også søkt dekning i skyggen.

Forsker: Johan Moan synes folk bør vise måtehold med solkremen. Foto: Live Marie Hagen Wold

– Poenget med solkrem er å ikke bli brent. Men ved å være helt hvite som de menneskene jeg så på Hovedøya er, så får man ikke hudkreft. Men man får heller ikke de positive fordelene fra solen, sier Moan.

Og de positive fordelene han referer til er mange. Blant annet gir sola oss D-vitaminer. I tillegg gir sol oss P 53, et gen som får i gang reparasjoner av skader i arvestoffet.

– Vi får også lykkemolekyler og beta-endorfiner av soling. Vi blir mer lykkelige av å være i solen. Hvordan kan det da ikke være sunt i moderat mengde, spør forskeren.

Utdatert

Forsker Lill Tove Norvang Nilsen ved Statens Strålevern mener at holdningene til Moan er utdatert. Hun mener at det å beskytte seg i dag er en selvfølge.

– Det å ha litt sol, og det å sole seg er forskjellige ting. Vi trenger litt sol, men det å sole seg for å bare bli skikkelig brun er ikke sunt. Å bli solbrent gir hudskader, og øker risikoen for hudkreft, sier forskeren til TV 2.

Hun bruker solkrem i ansiktet hele sommeren, men oppklarer en myte om ansiktssolkrem om vinteren. Det er, ifølge forskeren, helt unødvendig. Men solkrem om sommeren er livsnødvendig.

BRUK SOLKREM: Forsker Lill Tove Norvang Nilsen oppfordrer folk til å alltid bruke solbeskyttelse.

– Jeg tror rådene til Moan kan virke forvirrende. Det å bruke sunn fornuft, og høre på ledende fagmiljøer gjelder. Skal vi være lenge ute og solen er sterk, så husk å beskytt deg, sier forskeren.

Kan vente med solkremen

Forskeren ved Radiumhospitalet Johan Moan mener solkremanbefalingene er unyanserte. Han sier den optimale solingen er den som skjer naturlig, så lenge man ikke brenner seg.

– Vær litt ute i sola uten solkrem først, men ta hensyn til egen hudtype oppfordrer han.

Han tror det enorme fokuset på solbeskyttelse tar gleden litt vekk fra sol- og badevær.

– Gled deg over solen. Og hvis du blir brent, så ta på solkrem, råder forskeren.