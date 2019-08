Både moren og faren drev med dragracing, Linn Fløysvik (27) er dermed oppvokst på racingbanen.

Da hun var ni år begynte hun å kjøre juriordragser selv.

I 2013 tok hun lisens og begynte å kjøre med de store – i verdens raskeste sport.

Nå ser hun konkurrentene fra den gangen i bakspeilet.

Satte rekord

Lørdag, under Drag Challenge på Gardermoen Raceway, satte Linn ikke bare banerekord, men også personlig rekord.

Og det med en helt ny motor, som hun ikke har testet fullt ut ennå.

Mens G-kreftene trykket henne tilbake i stolen, hadde hun fullt fokus – og kjørte endelig fortere enn 400 kilometer i timen.

I dragrace konkurrerer man i å kjøre raskest mulig på en distanse på én kvart engelsk mil (402,33 meter) på kortest mulig tid, oppdelt i ulike klasser.

27-åringen konkurrerer i sportens nest høyeste klasse: Top Methanol Funny Car.

– Vanvittig gøy

Under første draget lørdag kjørte hun 402.33 meter på 5.66 sekunder, med en topphastighet på 412,80 km/t og satte dermed banerekord og sin egen personlige hastighetsrekord.

I neste drag knuste hun sine egen rekord og kjørte inn på 5.61 sekunder med en topphastighet på 416.5 km/t.

– Det var vanvittig gøy å sette rekord. ikke bare gøy for meg, men for hele teamet vårt som har jobbet så hardt, sier Linn til TV 2.

Motoren på hennes Ford Mustang er sprett ny. Nå i helgen er første gang hun tester den.

– Det sprøeste er at jeg følte at ting ikke satt helt som det skulle. Jeg fikk ikke giret i rett øyeblikk og bilen ristet veldig mye. Men når det, på tross av dette, gikk så bra, sier det bare litt om hva vi kan oppnå med den nye motoren, sier Fløysvik med et stort smil.

Drømmer om ny rekord

27-åringen er Europas raskeste kvinnelige fører i Top Methanol. Når hun kjørte så bra i dag, er hun allerede begynt å drømme videre.

– Når jeg kjørte inn på 5.61 er jeg ikke så veldig langt unna europarekorden på 5.42. Det er Jonnie Lindberg som har den rekorden og det er han som har bygget den nye motoren min. Jonnie mener at denne motoren har potensiale til å knuse hans rekord, så da er det vel bare opp til meg og teamet, sier Fløysvik.

Karlsen Motorsport, som er Linn Fløysviks team, har brukt hele budsjettet på den nye motoren. Men når vi ser på dagens resultater, er det tydeligvis velanvendte penger.

– Med hele budsjettet på motor har vi ikke kunnet kjøre full EM-runde i år. I år blir eneste EM-runden på oss på Tierp Arena i Sverige 22.-25. august, så håper jeg at det blir full EM-runde på oss neste år, sier 27-åringen.