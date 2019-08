Suverene Warholm med nytt NM-gull: – I kongepokalens navn at jeg gjorde det

Men Warholm legger ikke skjul på hvor mye det vil bety å få kongepokalen.

– Det betyr mye for meg og er en stor del av motivasjonen til at jeg stiller opp her. Det er klart, det er også en god del av motivasjonen til at jeg skviste ut et løp som er sånn greit i verdensklasse på 400 meter hekk i går. Så det var vel i kongepokalens navn at jeg gjorde det, og i dag for så vidt.

Jakob Ingebrigtsen var suveren på lørdagens 1500 meter, men det blir ikke kongepokal av den grunn, tror han.

– Jeg vet at det ikke er godt nok til å vinne kongepokalen, sier Ingebrigtsen.



Like før Warholms finale løp Amalie Luel 400 meter flatt for kvinnene, og vant med tiden 52,44. Dermed vant hun også dobbelt i årets NM.