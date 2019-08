Nylig ble det kjent at Ryanair-sjef Michael O'Leary har planer om å sparke 1.500 medarbeidere, deriblant 500 piloter og 400 kabinansatte.

Dette for å redusere kostnadene i selskapet, ifølge O'Leary. I en rapport uttaler han at sommeren 2018 var en vanskelig periode for selskapet, både på grunn av et mettet marked i Europa, samt tusenvis av kanselleringer og utsettelser.

Lønnsoppgang

Flyselskapet har også bestilt, men ikke mottatt, 25 eksemplarer av Boeings 737 Max-fly. Flytypen har vært involvert i to dødsulykker.

Samtidig har det ikke hindret Ryanair-sjefen fra å motta en enorm oppgang i lønn. Ifølge tall irske The Journal har samlet inn har han steget hele 46 prosent i lønn i løpet av ett år.

Hans nåværende lønn ligger på 33 millioner norske kroner, eller om lag 90.400 kroner om dagen.

Det var Flysmart24 som skrev først om saken i Norge.

Grønne tall

Og til tross for problemene selskapet har slitt med, går selskapet også godt. I fjor gikk Ryanair nesten åtte milliarder kroner i overskudd.

Selskapet hadde i 2018 142 millioner reisende, skriver Flysmart24, en økning på ni prosent fra året før.

Flysmart24 har gjort en undersøkelse av hva SAS-sjef Rickard Gustafson og avtroppende Norwegian-direktør Bjørn Kjos har tjent og hentet ut fra sine selskaper i fjor. Nettstedet skriver at SAS-sjefen hadde en samlet lønn på 10,26 millioner norske kroner i fjor, godt under O'Leary i Ryanair. Kjos hentet ut 2,95 millioner i fjor. Han har hatt kunstig lav lønn i forhold til andre flysjefer, skriver nettstedet.