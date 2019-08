I mål var han overlegen, med tiden 03.36,33. Med det knuste han den gamle mesterskapsrekorden. Ingen har tidligere løpt under 03.40 i et NM.

– Jeg er veldig fornøyd med løpet. Det svarte godt på sisterunden. Målet var å holde meg unna farlige ting i begynnelsen av løpet, så holde en jevn fart og ha en god avslutning, sier Ingebrigtsen til TV 2 etter gull-løpet.

– Etter et sånt forsøk som det ble i går, er det lite poeng i å løpe sakte. Så da er det bedre å bare ta føringen fra start, for å få et godt løp selv og en god opplevelse. Så håper jeg de andre også får noen gode tider.

Til tross for at Ingebrigtsen var suveren, er Karsten Warholm storfavoritt til å vinne kongepokalen.

– Jeg vet at det ikke er godt nok til å vinne kongepokalen, sier Ingebrigtsen.

Tidligere lørdag ble han tildelt Norges Friidrettsforbunds gullmedalje for 2019.

– Forbundets gullmedalje for aktiv idrett kan etter enstemmig vedtak av sentralstyret i et antall av høyst en hvert år tildeles den utøver som gjennom flere år har vist fremragende dyktighet, heter det i statuttene.

Jakob Ingebrigtsen satte blant annet norsk rekord på 5000 meter under Diamond League-stevnet i London for to uker siden med 13.02,03.