Den dramatiske hendelsen fant sted i Atlanta, Georgia i USA på torsdag. Politimannen Nathan Daley stoppet en bil etter mistanke om at sjåføren kjørte med mobiltelefon i hånden.

Da politibetjenten gikk frem for å snakke med den 35 år gamle sjåføren av bilen, satte han bilen i gir, dro Daley gjennom vinduet og kjørte av gårde i en vill fart – med politimannen hengende ut av vinduet.

Ble truffet av biler

Politimannens partner løp tilbake i politibilen og tok opp jakten på bilen og kollegaen sin.

I dashcam-videoen ser man Daley bli truffet av flere biler før han til slutt faller ut av bilen midt på motorveien.

Bilsjåføren kjørte videre og var involvert i flere kollisjoner før han til slutt ble tatt igjen av andre politibetjenter og pågrepet.

Overlevde

Til tross for at politimannen ble truffet av flere biler under den dramatiske kjøreturen, gikk det bra. Etter kun timer på sykehus, ble Daley utskrevet uten alvorlige skader. I en video politiet nylig slapp takker han for støtten.

– Det ser like ille ut som det føles, men dere kjenner meg, jeg kommer tilbake ti ganger sterke. Jeg elsker dere. Tusen takk for all støtte, sier Daley.

– Jeg tar i mot donasjoner i form av kaker og godteri, sier politimannen med et smil i videoen.

Sjåfør siktet

Det er foreløpig ikke klart nøyaktig hva den 35 år gamle sjåføren vil bli siktet for. Men flere medier melder at mannen kan vente seg så mye som 12 forskjellig siktelser, som blant annet inkluderer grov vold mot en politibetjent, forsøk på å rømme, og salg av ecstasy.