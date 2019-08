Jensen reddet poeng: – Lover godt for Horneland og RBK

Sarpsborg 08 - Rosenborg 1-1 (1-1)

Både Rosenborg og Sarpsborg trengte seier på hver sin side av tabellen, men lagene måtte ta til takke med poengdeling lørdag.

– Rosenborg hadde en tøff kamp mot BATE i beina, men det var de som hadde mest krefter mot slutten av kampen. Det lover godt for Horneland og RBK i fortsettelsen, for de kommer til å ha et tøft kampprogram de neste ukene når de skal kjempe om gruppespill i Europa, samt gulljakt i Eliteserien, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

Han så også gode tendenser i Sarpsborg-leiren.

– Det var en underholdende kamp i Sarpsborg, hvor begge lag hadde muligheter til å avgjøre kampen. Sarpsborg kjemper i bunnen av tabellen, men jeg har veldig liten tro på at de ligger der når vi nærmer oss november. De har så mange gode spillere at dette laget er nødt til å ta mer poeng i tiden som kommer, og det at de unngikk tap mot et formsterkt Rosenborg, er de nok rimelig godt fornøyd med, oppsummerer Mathisen.

– De hadde også et par nye spillere som fikk vist seg frem, og så får vi håpe for Sarpsborg sin del at skaden på Males ikke var så alvorlig som det så ut, i det han ble hjulpet av banen, legger han til.



Mathisen lot seg også imponere over publikumsoppmøtet denne lørdagen, særlig med tanke på hvor Sarpsborg ligger på tabellen.

– Sarpsborg som klubb og by fortjener en hyllest på en slik kveld, for det å sette publikumsrekord når laget ligger på direkte nedrykk er fantastisk moro. Det er slike rammer vi drømmer om i norsk fotball, og jeg vil tro at de fleste av de som møtte opp på kamp i kveld var fornøyd med måten Sarpsborg kjempet på, for det var ingenting å si på viljen, skryter han.



Drømmestart for Sarpsborg - RBK svarte

Sarpsborg fikk intet annet enn en drømmestart i solsteiken da de gikk rett i strupen på Rosenborg.

Det tok nemlig ikke mer enn tre minutter for Joachim Thomassen å sende hjemmelaget i ledelsen.

Amin Asker la inn fra høyrekanten og Jørgen Strand Larsen vant duellen i felten og stusset ballen videre. Den endte opp hos Thomassen og kapteinen dunket til med hodet fra rundt 14 meter, og plasserte ballen i krysset bak André Hansen.

Men Rosenborg ristet raskt av seg den tunge starten og i det klokken bikket 13 minutter satte Mike Jensen inn utligningsmålet for trønderne. Sarpsborg slurvet i egen 16-meter og det utnyttet dansken som kontrollert satte inn 1-1.