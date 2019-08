– Vi ønsker så inderlig å gi barna en grav å gå til

Det har nå gått 16 dager siden Bjørn Ove Steig (46) falt over bord fra fritidsbåten, da han var ute på Dalsfjorden i Dale i Sunnfjord med to av sine barn torsdag 18. juli.

Steig, som er fra Leikanger i Sogn og Fjordane, var på ferie i Dale, da den tragiske ulykken skjedde.

Siden den dagen har innsatsleder Eivind Antonisen i Fjaler brannvesen vært på sjøen hver eneste dag for å lete.

– Vi har fortsatt håp. Vi kan rett og slett ikke gi opp. Hver dag, når vi drar ut på fjorden, krysser vi fingrene for at vi finner han. Vi ønsker så inderlig at barna skal få en grav å gå til, sier Antonisen til TV 2.

Unikt engasjement

Søkene har startet hver dag klokken 06, mens mannskapene har ikke gitt seg for dagen før klokken har passert 22.

IMPONERT: Innsatsleder Eivind Antonisen i Fjaler brannvesen har aldri opplevd maken til innsats fra frivillige som i søket etter Bjørn Ove Steig. Foto: Privat

Innsatslederen i brannvesenet forteller at det er tungt på alle måter å delta i leteaksjonen, men at håpet om å finne familiefaren og innsatsen til alle de frivillige gir han krefter til å fortsette.

– Jeg har jobbet 23 år i brannvesenet, men har aldri vært med på en så langvarig leteaksjon - ei heller sett et så stort engasjement før. Det er imponerende at så mange stiller opp hver dag, både for å lete, lage mat og servere til alle de frivillige, sier Antonisen.

Omfattende søk

Etter ulykken har politiet, hovedredningssentralen, kystvakta og et imponerende antall frivillige deltatt i et omfattende søk i fjorden.

Politiet søkte med miniubåt fra ulykken skjedde og frem til 25. juli. Men bruk av ROV-ubåt er kostbart, Sør-Vest politidistrikt besluttet derfor at de måtte avslutte søket med miniubåten.

AKSJON : Både redningsskøyter, redningshelikopter, dykkere, ubåter og frivillige har deltatt i søket, etter Bjørn Ove Steig (46) falt over bord fra en fritidsbåt i Dalsfjorden i Sogn og Fjordane 18. juli. Foto: Foto: Redningsselskapet / NTB scanpix

Fjaler og Leikanger kommuner leide da inn utstyr for å skanne sjøbunnen samt en ROV-ubåt.

Men på tross av mange båter, mannskap og miniubåter i aksjon, har de ikke vært mulig å finne den omkomne 46-åringen.

Antonisen forklarer at når en person drukner går det i gjennomsnitt mellom to og 18 dager før personen flyter opp til vannflaten.

– Vi er fortsatt innenfor dette tidsvinduet, så vi har absolutt et håp om å finne han, sier innsatslederen.

– Tøft psykisk

Fra søndag av trekker kommunen seg ut fra søket, da er det de frivillige som overtar hovedansvaret for videre søk.

Arne Inge Synnevåg, er kontaktperson for de pårørende og svoger til Bjørn Ove Steig, samt den som koordinerer de frivillige.

Han sier at de fortsetter søk for fullt selv om kommunen trekker seg ut.

Synnevåg har deltatt i søket hver dag i to uker og er mektig imponert over den store innsatsviljen.