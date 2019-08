– Den kom bakfra som ei kule. Vi la oss etter for å ta den igjen, og å få bilder av fronten, også. Men den mystiske bilen svingte da brått av på neste avkjøring. Dermed ble det bare med dette ene bildet.

Det forteller Trond Sjåstad fra Lier rett utenfor Drammen, som er på tur med faren.

At begge gutta er bilinteresserte er det liten tvil om. Da den kamuflerte bilen brått dukket opp i bakspeilet, hadde far og sønn nettopp vært en tur innom Volvo-museet i Göteborg, før de satte panseret i retning København og Copenhagen Historic Grand Prix.

SUV

Det var rett sør for Göteborg at den mystiske bilen kjørte forbi de to nordmennene på tur.

– Jeg tror det må være en Lynk og Co-modell. De har jo en ganske særegen front. Men akkurat denne utgaven har jeg ikke sett bilder av tidligere, forteller Trond videre.

Den kom alene, uten følgebiler eller noe.

– Størrelsen vil jeg si er sånn omtrent på BMW X4-nivå. Men det er vanskelig å danne seg et godt bilde, med all den rare kamuflasjen. Det er vel også meningen, sier Trond.

Han har nok rett. Bilen er temmelig sikkert en Lynk & Co 05. En coupe-aktig crossover i kompakt-SUV-segmentet. Lynk & Co er eid av kinesiske Zhejiang Geely Holding Group, samme selskap som eier Volvo.

Alle Lynk & Cos modeller bruker enn så lenge CMA (Compact Modular Architecture)-plattformen for kompakte biler, som er utviklet av nettopp Volvo.

Compact Modular Architecture-plattformen brukes i både Volvo, Geely, Polestar og Lynk & Co.

Kommer til Europa

Volvo bruker CMA-plattformen i sin kompakt-SUV XC40. Den kommende elbilen Polestar 2 skal også bruke denne plattformen.

Lynk & Cot er kanskje ikke veldig kjent her hjemme, enda. Men de ble grunnlagt i 2016 og har allerede en betydelig modell-portefølje. Bilene selges enn så lenge primært på det kinesiske hjemmemarkedet.

Men både Europa og USA står på erobringsplanen. Etter det vi erfarer skal merket introduseres i Europa allerede senere i år. Dette, sammen med de tett båndene til Volvo, gjør at vi ikke er direkte overrasket over at den kjøres utenfor Gøteborg nå.

At det store og viktige amerikanske bilmarkedet også er et mål for Lynk & Co, har de aldri lagt skjul på. Når de vil gjøre sin inntreden der, er mer usikkert. Den pågående handelskonflikten mellom USA og Kina stikker sannsynligvis noen kjepper i hjulene der.

Motor og gir fra Volvo

I bilmerke-hierarkiet vil bilene fra Lynk & Co bli posisjonert mellom Geely og Volvo. Altså en ganske folkelig bil og dermed noe billigere en søstermodellene fra Volvo.

Motor og drivverk vil også bli hentet rett fra Volvo. I denne SUV-en snakker vi om samme motorisering som i Volvo XC40. Den vil også etter alt å dømme komme som ladbar hybrid og vi ser slett ikke bort i fra at en helelektrisk utgave også dukker opp – slik som i Volvo XC40.

Det er ikke så veldig ofte det dukker opp nye bilmerker i Norge og det skal bli spennende å følge modellene fra Lynk & Co framover.

Denne kompakte Crossoveren som Trond er den femte modellen fra det kinesiske bilmerket. En biltype som absolutt bør kunne være aktuell i Norge.

Dette skal være et offisielt bilde av den aktuelle bilen, som har lekket ut på internett.

